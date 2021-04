Covid: puoi raggiungere la barca, puoi navigare? Facciamo chiarezza

Interpretando le ultime indicazioni relative agli spostamenti nelle regioni emanate lunedì 12 aprile, ecco cosa si può fare e non si può fare con la vostra barca per uso diportistico, sportivo, lavorativo, di necessità in Italia e all’estero.

RAGGIUNGERE LA BARCA E STARE A BORDO

Come vi abbiamo più volte esplicitato (avallati da un parere giuridico), la barca può essere equiparata a una seconda casa e quindi può essere sempre raggiunta, anche in zona rossa. E’ possibile restare a bordo esattamente come in una seconda casa. Vi ricordiamo che, all’occorrenza dovrete avere con voi o il contratto d’acquisto o di affitto del posto barca stipulato prima del 14 gennaio 2021. Se volete dormire a bordo, ricordatevi che dalle 22 alle 5 vige il coprifuoco.

NAVIGARE CON LA VOSTRA BARCA DOPO AVERLA RAGGIUNTA

Non si può navigare in zona rossa. Attualmente (al 13 aprile) le regioni in zona rossa sono Campania, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna. Nelle altre regioni indipendentemente dal colore si può navigare.

In zona arancione si deve rientrare obbligatoriamente nel comune dove tenete la vostra barca (seconda casa). Potete navigare dalle 5 del mattino alle 22.

In zona gialla invece potrete, restando nei confini regionali, anche cambiare ormeggio o ancoraggio per la notte, rispettando il divieto di spostamento alle 22 alle 5 del mattino.

Se la vostra regione di partenza per la navigazione è in zona bianca, potete navigare e ormeggiare anche al di fuori dell’ambito regionale, a patto che la regione in cui volete stazionare sia anch’essa in zona bianca o gialla.

UTILIZZO SPORTIVO DELLA BARCA (CABINATA E NON)

In zona rossa sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Ma se ho la possibilità di raggiungere una barca vicina alla residenza (esattamente come esco per correre), in teoria, la posso utilizzare per attività motoria, in forma individuale (è evidente che si tratta di un’iperbole, ma con una deriva la situazione potrebbe verificarsi). Rispettando sempre il coprifuoco dalle 22 alle 5.

In zona arancione, sono consentite le uscite in barca nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento, in quanto attività motoria. Purché tutto si svolga in ambito comunale, rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5.

In zona gialla sono consentite le uscite in barca nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento, in quanto attività motoria. Purché tutto si svolga in ambito regionale, rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5.

In zona bianca ci si può allenare e quindi raggiungere l’imbarcazione destinata all’attività sportiva anche al di fuori dell’ambito regionale, a patto che la regione in cui volete stazionare sia anch’essa in zona bianca o gialla.

PER LAVORO O NECESSITA’ INDEROGABILI

E’ sempre consentito, in caso di necessità inderogabili (esempio: manutenzione straordinaria) o per lavoro raggiungere la barca, su tutto il territorio nazionale. Basterà munirsi di autocertificazione e poter dimostrare validi motivi.

POSSO ANDARE ALL’ESTERO?

Si e no. In teoria nel momento in cui ho raggiunto la mia barca e posso navigare, rientro nella normativa del “viaggiatore” poiché voglio raggiungere un paese straniero. Quindi dovrò attenermi alla normativa nazionale relativa ai viaggi di un italiano che si sposta all’estero. Dipenderà dalla presenza di eventuali restrizioni all’ingresso nel paese di destinazione, se è prevista la quarantena all’arrivo, la sua durata e le modalità, se e quali documenti sanitari e certificazioni sarà necessario presentare, se bisogna sottoporsi a test per la positività al Covid etc…

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!