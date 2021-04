Passa l’estate in barca ai Caraibi… in Mediterraneo!

Ma quali Caraibi, ma quali Seychelles: abbiamo in casa nostra un paradiso che tutto il mondo ci invidia. E per raggiungerlo non dobbiamo fare tamponi e trafile.

La Sardegna, con le sue acque cristallo e i suoi paesaggi selvaggi e incontaminati, ideali da esplorare in barca. Alla Milano Yachting Week, il nostro salone nautico digitale permanente, potete già prenotare la vostra vacanza in barca a vela grazie alle tante proposte dei migliori operatori charter.

Vi basta fare un giro nel padiglione dedicato al turismo: intanto abbiamo selezionato per voi alcune proposte di noleggio top per la vostra estate sarda. Sia quelle su barche “normali”, che su imbarcazioni uniche per una vacanza fuori dal comune.

DUE PROPOSTE PER L’ESTATE IN BARCA IN SARDEGNA

Le proposte di Spartivento Charter

Partiamo con Spartivento Charter, che ha una nuova base charter al Marina di Olbia: navigherete alla scoperta delle più belle baie della Sardegna e del sud della Corsica!

Una vasta selezione di monoscafi e catamarani Spartivento, a pochi minuti di auto dall’aeroporto di Olbia. Qualche esempio: affittare un un Beneteau Oceanis 46.1, dal 5 al 12 giugno, vi costerà 3.890 euro, un catamarano di ultima generazione Lagoon 40, dal 10 al 17 luglio, avrà un costo di 7.090 euro.

Le soluzioni “fuori dal coro” di Equinoxe

Proseguiamo con le proposte “fuori dal coro” di Equinoxe Yachts: per una vacanza davvero indimenticabile a bordo di yacht unici. Per la Sardegna, abbiamo scelto due barche mitiche, con base in Sud Italia e pronte per l’esplorazione del Tirreno.

Il catamarano a vela Kaskazi Four è un magnifico Lagoon 620 (19 x 10 m) progettato da Nauta Design e varato nel 2016. Accoglie 8 ospiti in 4 spaziose e confortevoli cabine. Il comandante Francesco Rinauro e il suo equipaggio vi condurranno alla scoperta dei luoghi più belli della Sardegna.

E per un’esperienza da vivere una volta nella vita, che dite di noleggiare un caicco? Come Myra (30 x 7,62 m), splendido esemplare varato nel 2003 a Bodrum e in grado di ospitare fino a 12 persone. Scafo in acciaio, coperta è in teak e gli interni in pregiato mogano. Myra è un’imbarcazione dal fascino senza tempo.

