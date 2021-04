Roma per Tutti: Kuka 3 a Lipari, in arrivo la botta da Maestrale

Siamo allo snodo cruciale della Roma per Tutti Roma per Due, la regata offshore di 530 miglia che da Riva di Traiano, via Ventotene, va fino a Lipari e poi torna a Riva per il traguardo. Dopo lo Scirocco fino a 25 nodi nella prima fase della regata, in avvicinamento alle Eolie è la bonaccia a farla da padrona. A condurre la regata c’è sempre il Cookson 50 Kuka 3 di Franco Nieggeler, a bordo anche Mitch Booth e Pietro D’Alì, ormai giunto quasi al gate di Lipari che dovrebbe doppiare, vento permettendo, a breve. Poco più indietro, staccato di circa una ventina di miglia, lo Swan 42 Scheggia di Nino Merola.

Questo il messaggio che ci ha inviato Lamberto Cesari da bordo di Kuka 3 nella notte:

“Aggiornamento delle 18 di domenica: forse siamo sull’ultimo lato di questa lunga bolina, approcciando le Eolie dalla lay sinistra cercando gli ultimi sbuffi di questo scirocco che scende dallo Stretto. Kuka3 e il suo equipaggio stanno mostrando le loro doti, facendo correre la barca con un vento che è calato fino a 5 nodi con onda contro. Modalità peso avanti e occhi sui filetti: on. Aggiornamento delle 2am di lunedì 12 aprile: la brezza di scirocco che ci ha spinto fino a qui ci ha abbandonati a 40 miglia da Lipari, da allora innumerevoli cambi vele nella notte per mantenere la barca in velocità. Pian piano ci arriviamo, sotto uno splendido cielo stellato perfino i delfini sono venuti a darci il benvenuto in Sicilia”.

La risalita verso Riva di Traiano si annuncia da “tregenda”, passata la bonaccia tra poche ore è previsto l’arrivo del Maestrale, fino a 30-35 nodi, con onda superiore ai 2 metri.

Nella classifica Per Due, in tempo reale, guida il Comet 45 Libertine, ancora a circa 50 miglia da Lipari. Nel frattempo è arrivata la prima barca della Riva per Tutti, la regata su percorso ridotto fino a Ventotene e ritorno, J99 Palinuro di Gianluca Lamaro fortemente accreditato per la vittoria in tempo compensato.

Tracking QUI

Mauro Giuffrè

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!