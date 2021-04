Roma per Tutti: Kuka 3 in testa a Ventotene, Scheggia sulla scia

Si sta rivelando molto dura l’edizione 2021 della Roma per Tutti per Due, con un meteo che non sembra essere clemente con la flotta. Bolina, tanta bolina con onda formata, da ieri è questo il menù che stanno affrontando le barche ma i dispetti del meteo non sembrano essere finiti, anzi.

A guidare le danze in tempo reale, nella Per Tutti, come previsto c’è il Cookson 50 Kuka 3 di Franco Nieggeler, che ha ormai passato il cancello di Ventotene e continua a bordeggiare verso sud. Questi gli aggiornamenti ricevuti dall’equipaggio durante la notte:

“Bella partenza di Franco da Riva di Traiano con 20+ nodi e onda formata, il vento fino ad ora ha ceduto solo pochi nodi e siamo ancora con J3 mentre ci avviciniamo ad Anzio. il morale è alto e siamo tutti contenti di essere tornati in mare…2.20 am vento calato sui 10 nodi, ma anche il mare più caldo con onda lunga quasi al traverso sul bordo mure a dritta. Kuka 3 corre veloce verso il cancello di Ventotene ormai di fronte a noi in questa notte senza luna dopo un paio di scrosci di fronte al Circeo. I turni sono regolari, il morale alto e il tè caldo aiuta in questa prima notte in mare”. Ringraziamo Lamberto Cesari che da bordo di Kuka 3 ci aggiorna su quello che succede in testa alla regata.

A inseguire Kuka c’è lo Swan 42 Scheggia di Nino Merola, autore fino ad ora di un ottima regata e chiaramente in corsa per la classifica in tempo compensato. Più staccato il terzetto composto dal Comet 45 Libertine, dallo Swan 48 Mia, entrambe nella categoria Per Due, e dall’X-442 Muzyka 2, che stanno iniziando a perdere terreno dalle due barche di testa.

Dicevamo dei capricci del vento. Gradualmente lo scirocco di queste ore andrà calando, e sarà importante navigare abbastanza a est per restare nel flusso discendente e fare avvicinamento verso il gate di Lipari. Alle Eolie, che i primi dovrebbero approcciare all’alba di domani, il vento sarà molto leggero e anticiperà la rotazione a maestrale. Il nordovest entrerà abbastanza intenso, anche oltre i 30 nodi, e la risalita di bolina si prevede decisamente dura per tutta la flotta e non solo per i primi.

TRACKING QUI