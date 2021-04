Roma per Tutti, per Due: partiti sotto lo Scirocco

La vela d’altura riparte da Riva di Traiano, dove ha preso il via l’edizione 2021 della Roma per Tutti, per Due, per Uno, valida come tappa per il Campionato Italiano Offshore. Il percorso è quello di sempre: partenza da Riva, cancello a Ventotene, Lipari da usare come boa naturale, e ritorno a Riva per il traguardo.

12 le imbarcazioni iscritte nella categoria Per Tutti, dove il favorito per la vittoria dei line honours è il Cookson 50 Kuka 3, che già subito dopo la partenza è in testa alla flotta nei circa 15-20 nodi di scirocco in cui in questo momento stanno navigando le barche. Da tenere d’occhio, per la vittoria in tempo compensato, lo Swan 42 Scheggia di Nino Merola, con a bordo Alberto Bona e Cecilia Zorzi.

11 le barche che corrono invece nella categoria per due, riservata agli equipaggi in doppio. Qui la battaglia per la testa della flotta in tempo reale sarà tirata, non essendoci una barca che in teoria possa fare il vuoto. Il Comet 45 Libertine, veterano della regata, e lo Swan 48 Mia sono però tra gli osservati sia per i line honours che per la classifica a rating.

Altre 12 le barche iscritte al percorso ridotto, la Riva per Tutti e per Due, che torneranno all’arrivo dopo il passaggio di Ventotene.

Le previsioni meteo dopo un inizio muscolare prevedono un grosso buco di vento sulle Isole Eolie che sarà un grosso grattacapo per tattici e navigatori.

