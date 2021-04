La barca che ti porta in capo al mondo, scopri l’Allures 40.9

Non c’è nulla di scontato alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show. Qui trovi delle barche uniche, particolari, vere “chicche”, come l’Allures 40.9, in banchina da Sailaway, l’importatore di tre marchi francesi di grande prestigio: Amel, Garcia e, appunto Allures.

Abbiamo chiesto ai due titolari di Sailaway, Paola Donadelli e Paolo Salomoni, di darci qualche anticipazione di quello che troverete al digital boat show visitando l’Allures 40.9.

“L’Allures 40.9 è la barca perfetta per chi vuole vivere la vela e il mare con una barca che non assomiglia a nessun’altra. Concepita per navigare con una sicurezza e una facilità uniche” così ci hanno sintetizzato l’essenza di questa barca.

Vi consigliamo di andare subito a bordo dell’Allures 40.9.

Alla scoperta della barca che non insegue le mode

Allures 40.9 è la barca della vita, quella che non conviene più cambiare, inseguendo le mode. Volete qualche esempio del perché è una barca unica, diversa dalle altre? Ecco alcune caratteristiche che la rendono unica:

Lo scafo in alluminio per una resistenza insuperabile agli urti.

C’è una paratia di prua stagna in alluminio, antiurto.

-Coperta realizzata in composito per avere massima rigidità e leggerezza

Tutte le manovre rinviate in pozzetto per una manovrabilità anche in singolo

E’ dotata delle deriva integrale di serie facile da manovrare, ti permette di ancorare a pochi metri da riva.

Stabilità e facilità di conduzione sempre, grazie ai due timoni.

Un pozzetto riparato ma comodo per lunghe navigazioni

Carena disegnata da Berret e Racoupeau che garantisce stabilità eccezionale e alte prestazioni.

Ampio spazio di stivaggio in tutta la barca per una grande autonomia

Interior design di alta gamma per una vita a bordo piacevole in rada e funzionale in navigazione

Allures 40.9 per andare in capo al mondo



Un’altra suggestione, per farvi capire del perché Allures 40.9 è una barca diversa dalle altre la spiega bene il cantiere: “Il nostro partner, lo studio di architettura navale Berret-Racoupeau, ha progettato uno scafo moderno associando alla proverbiale solidità dell’alluminio la larghezza, la potenza e la lunghezza massima al galleggiamento. Così più efficiente e performante, l’Allures 40.9 è libero di portarvi anche in capo al mondo. Incedere sotto i miti alisei, raggiungere isole paradisiache, vagare per i fiordi della Scandinavia… sono molte le esperienze di navigazione tra cui scegliere. La grande capacità di stivaggio e il capiente serbatoio del gasolio assicurano inoltre una perfetta autonomia per una sempre maggior libertà”

