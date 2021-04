Solaris e CNB si uniscono, ecco i dettagli dell’accordo

Nasce un nuovo gruppo sul fronte della nautica internazionale: Solaris Yachts e CNB si uniscono per dare vita al primo gruppo di eccellenza mondiale per la costruzione di barche a vela da 40 a 110 piedi. Con l’accordo tra i due marchi si pongono quindi le basi per un nuovo attore sulla scena della cantieristica, formato da due marchi leader del mercato che hanno insieme 80 anni di esperienza.

Due marchi che avranno nella loro gamma la tradizione fast cruiser di Solaris, con quella della crociera a lunghissimo raggio dei CNB. In futuro l’accordo prevede che le sinergie tra questi due marchi favoriranno lo sviluppo di nuovi modelli, pur rispettando l’identità di ciascuno e continuando la produzione delle barche identitarie per ognuno dei due brand. Dal 2022, la produzione di CNB 66 e CNB 76 passerà gradualmente al sito di Solaris, che si trova a circa 20 km da Monfalcone.

Dal 1974, Solaris Yachts ha innovato gli standard nel settore dei performance cruiser. Gli scafi dalle linee potenti di Solaris Yachts si abbinano a layout eleganti, classici e senza tempo. Sono barche a vela moderne e veloci per gli appassionati di vela e di regate che cercano soprattutto il piacere di timonare la propria barca.

Da quando è stata fondata più di 30 anni fa, CNB Yachts Builders si è ritagliata una posizione di fama mondiale per la creazione di modelli unici, adattando poi questo know-how per yachts semi-custom. Leader del mercato con il CNB 76 e il CNB 66, il cantiere è concentrato sul mondo della crociera a lungo raggio. I CNB combinano navigabilità e stile unico, la tuga panoramica disegnata da Philippe Briand per queste barche è diventato la firma iconica del cantiere.

www.cnb-yachts.com

www.solarisyachts.com

