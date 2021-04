Ma che tempo farà? Qui trovi le previsioni meteo che ti fanno stare tranquillo

Che tempo fa alla Milano Yachting Week – The digital boat show? Buono, ottimo e sempre aggiornato allo stand di Meteomed (CLICCA QUI)

Meteomed, ecco le previsioni meteo che ti fanno stare tranquillo

Il servizio di previsioni meteo di Meteomed per il Mediterraneo che trovi al boat show digitale offre la possibilità di ottenere uno sconto del 10%. Questo vale per chi si abbona ai servizi premium semplicemente cliccando sul link presente allo stand.

Cos’è Meteomed e perché è un servizio indispensabile per chi va per mare in barca lo racconta bene il meteorologo/marinaio Paolo Corazzon nella intervista esclusiva che vi conviene ascoltare.

Noi vi anticipiamo i principali contenuti del servizio unico che offre attraverso la piattaforma multicanale proprietaria usufruibile da web, mobile, telefono, SMS, e-mail.

Perché è il servizio meteonautico più affidabile d’Italia

Il punto forte di Meteomed, lo potrete capire visitando lo stand, è l’aggiornamento e l’accuratezza delle previsioni. Mteomed ha la più grande centrale operativa di meteorologi d’Italia che condivide con 3B Meteo, il servizio di previsioni meteo italiano più accurato e affidabile d’Italia.

Sulla scorta di questo vantaggio, che nessun altro può avere, Meteomed sviluppa tutti i servizi personalizzati per la nautica, sino a darti le previsioni lungo la navigazione attraverso le meteorotte e una serie di allert che puoi impostare direttamente. Solo per citare due esempi del servizio disponibile. Vi conviene andare a scoprire la varietà dei servizi che offre il leader nelle previsioni meteo nautiche subito.

Se volete approfondire come funziona il servizio Meteomed Yachting Top che vi mette a disposizione 20 meteorologi 7 giorni su 7, cliccate subito qui

E se vi abbonate ai servizi di Meteomed tramite la Milano Yachting Week, avete uno sconto speciale del 10%!

Con whatsapp per saperne di più, subito

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto della Chat. Ti rispondono subito.