Questa passerella da barca gonfiabile diventa un SUP (e non solo)

Una delle ultime novità della Milano Yachting Week – The digital Boat Show è la Boatique, ovvero lo store ufficiale del nostro salone digitale dove potete trovare (e acquistare subito) i migliori accessori per voi e la vostra barca selezionati dai nostri esperti.

Prodotti che non vi aspettate.

La SUPer-passerella

E siamo sicuri che alla passerella da barca che si trasforma in un SUP o una piattaforma prendisole non ci avete mai pensato. L’idea, semplice e geniale, è di Plastimo che si è inventata una passerella gonfiabile e galleggiante realizzata in PVC + EVA, resistente ai raggi UV.

Non solo la stivi dove vuoi e la gonfi in pochi minuti con la pompa ad alta pressione (a proposito: la passerella dispone di manometro integrato per il controllo istantaneo della pressione): ma la trasformi in piattaforma da bagno o in SUP, se si aggiungono le pinne in dotazione. Che spettacolo per il vostro relax o esplorazioni in rada!

Potete acquistarla subito!

E come passerella? Non ha nulla da invidiare a quelle rigide. Lunga 250 cm, alta 15 e larga ben 70 (a differenza dei 35-50 di quelle tradizionali di pari lunghezza), dispone di superficie antiscivolo sulla parte superiore. La portata è di 200 kg. Inoltre, ha quattro anelli a D in acciaio inossidabile: uno per ogni angolo per fissarla in qualsiasi ambiente, sia come passerella che come piattaforma.

Qui scoprite tutti i dettagli di questa super passerella e potete ordinarla subito: il bello della nostra Boatique è che potete pagare comodamente e in modo sicuro in tutte le modalità che volete, da Paypal a carta di credito, dal bancomat agli ultimi sistemi. Le spedizioni avvengono in 24/72 ore.

Come averla con il 30% di sconto

Se vi iscrivete subito al portale della Boatique (basta andare su “accedi” in alto a destra nella homepage per accedere in pochi clic) avrete accesso a una marea di sconti, dal 10 al 40%. Vi basti sapere, ad esempio, che iscrivendovi beneficerete di uno sconto del 30%!

SCOPRI SUBITO LA SUPER PASSERELLA

Visitate la nostra Boatique

Non dimenticate di farvi un giro sulla nostra nuova Milano Yachting Week Boatique, dove troverete tutti i migliori prodotti per voi e la vostra barca: e ogni giorno se ne aggiungono di nuovi e potrete andare a caccia delle migliori offerte! Clicca qui ed entra subito.