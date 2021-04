Antivegetativa eco e drone pulisci carena. Puoi testarli gratis: ecco come

Addio ai biocidi nella tua antivegetativa: ora potrai applicare una vernice eco e denti di cane, alghe e limo ci penserà un drone a eliminarli, con cadenza periodica. Fantascienza? No, progetto concreto e già in atto. Si chiama Green Keel Pack e lo puoi testare gratuitamente.

Gruppo Boero, leader nel settore dei prodotti vernicianti per imbarcazioni (tra i suoi marchi c’è Veneziani), in collaborazione con KeelCrab, brand di droni sottomarini prodotti dall’azienda Aeffe, lanciano Green Keel Pack: il progetto pilota che saprà rivoluzionare la pulizia e il mantenimento delle imbarcazioni.

Diventa tester del progetto Green Keel Pack

Nato dalla costante ricerca di antivegetative a basso impatto ambientale, Green Keel Pack offre, infatti, la possibilità ai primi 25 armatori che si candideranno di testare gratuitamente i nuovi prodotti inclusi nel pack sulle proprie imbarcazioni. Partecipare è semplice, basterà iscriversi al sito https://consultancy.keelcrab-network.com/test_antivegetativa e i selezionati riceveranno l’antivegetativa Eco Hull Paint di Gruppo Boero priva di biocidi, e il servizio di pulizia della carena effettuato con il drone subacqueo KeelCrab, per il quale la pittura è stata appositamente studiata.

COMPILA IL FORM SE VUOI DIVENTARE TESTER CON LA TUA BARCA

Una volta applicata l’antivegetativa un operatore specializzato si occuperà di un ciclo di pulizia, effettuato ogni due mesi con il drone subacqueo, senza necessità di dover spostare l’imbarcazione, garantendo il mantenimento della pittura in uno stato ottimale.

I vantaggi

I vantaggi che derivano dalla combinazione di questi due innovativi prodotti sono notevoli, a partire dalla prevenzione costante da alghe e denti di cane, per uno scafo sempre pulito, per arrivare al monitoraggio subacqueo delle condizioni della carena. Il tutto garantendo un ridotto impatto ambientale grazie all’uso della pittura biocide-free e di spazzole delicate di cui il drone è dotato in grado di non rimuovere la pittura ma preservarla nel tempo, andando a lavorare solo sulla vegetazione o i derivati superiori.

