BARCHE USATE Come partecipare al primo salone dell’usato in diretta web (10-11 aprile)

Siete alla ricerca della vostra barca per l’estate? Abayachting organizza il Salone dell’Usato in diretta live. Sabato 10 e domenica 11 potrete salire (in diretta) a bordo di 16 barche usate in vendita in questo momento. Una formula che si è rivelata di grande successo nella prima edizione e con cui potrete, attraverso le video-visite a bordo del team di Abayachting, conoscere le barche usate, fare domande. Con lo staff di Abayachting ci saranno anche i proprietari delle barche per risolvere tutti i vostri dubbi.

Salone delle barche usate in diretta

Manca ormai poco al 2° Salone dell’Usato Abayachting in diretta, organizzato per il weekend di sabato 10 e domenica 11 aprile 2021. Una vera e propria full-immersion con ben 32 barche fra vela e motore, dove 13 referenti della squadra Abayachting condurranno le videovisite in diretta e risponderanno, insieme ai proprietari delle barche, alle domande degli utenti collegati.

Come fare a partecipare?

Semplicissimo: è sufficiente collegarsi, senza registrazione, ai seguenti link.

CANALE VELA – https://zoom.us/j/91779658308

CANALE MOTORE – https://zoom.us/j/98802989198

Palinsesto di sabato 10 aprile

Palinsesto di domenica 11 aprile

Da dove avverranno i collegamenti

Collegamenti in diretta da Sanremo Portosole, Marina degli Aregai, Diano Marina, Marina di Loano, Marina di Varazze, Marina di Genova Aeroporto, Porto Mirabello, Marina del Fezzano, Marina di Pisa, Cala de’ Medici, Marina di San Vincenzo, Marina di Scarlino, Punta Ala, Cala Galera, Circeo, Napoli Mergellina, Napoli Pozzuoli, Taranto Molo Sant’Eligio, Brindisi, Monopoli, Bari, Porto San Giorgio, San Giorgio di Nogaro, Monfalcone.

