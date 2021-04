Il “papà” degli RM torna in Fora Marine per un futuro forte del cantiere

Il cantiere Fora Marine, produttore degli RM, barche note per la loro qualità costruttiva e per una filosofia progettuale che potremmo definire “fuori dal coro”, da poco più di un anno ha una nuova proprietà. A comunicarlo in una nota ufficiale era stato lo stesso cantiere a febbraio 2020. La nuova proprietà è arrivata dopo che si erano rincorse le voce di crisi culminate alla fine con il default del marchio. Il proprietario adesso è il gruppo Grand Large Yachting che ha aggiunto il marchio RM in una scuderia che già conta Allures Yachting, Garcia Yachts, Outremer e Gunboat. E oggi viene comunicato anche un rientro importante in “squadra” sotto il profilo manageriale.

Martin Lepoutre l’ex proprietario di Fora Marine, che all’epoca aveva dato vita alla nuova linea degli yachts di RM e che aveva venduto la società qualche anno fa, è tornato alla guida come direttore generale del cantiere RM Yachts. Il gruppo Grand Large Yachting che ha acquistato dal tribunale commerciale di Bordeaux gli asset del cantiere Fora Marine , ha deciso di affidare a Martin Lepoutre la guida del cantiere RM Yachts. Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di queste barche, è il segnale che il Gruppo Grand Large crede fortemente nel cantiere e vuole una guida forte per il suo futuro.

L’ultima nata della gamma RM Yachts è l’11.80 progettato da Marc Lombard, una barca veramente fuori dal coro che porta nel mondo della crociera la filosofia e il design, alcuni elementi quanto meno, degli open oceanici, con soluzioni originali per gli interni e la coperta. Come nello stile RM, un cantiere che ha fatto dell’innovazione il suo marchio di fabbrica.

www.rm-yachts.com

www.yachthsynergy.it

