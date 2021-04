La svolta cruise (ma veloce) di Ice Yachts: in arrivo il 60 GC e il 62 Targa

Novità in arrivo in casa Ice Yachts, il vulcanico cantiere di Salvirola ha sviluppato due nuovi concept, in cui declinerà i monoscafi del marchio. Stiamo parlando dell’ICE 62 TARGA e il 60 GRAND COMFORT, versioni ancora più easy sailing ed evolute del già velocissimo ICE 60, che strizzano l’occhio agli armatori in cerca di una barca prestante, sicura, ma soprattutto adatta alla navigazione in solitario, protetta, e con tante comodità.

L’elemento che caratterizza il pozzetto del 60 GC è certamente il maxi dodger o il bimini a protezione del timoniere, tutte chicche destinate a sottolineate il focus di questo progetto, ovvero il comfort. La costruzione sarà comunque con guscio e coperta laminati in infusione da stampo femmina utilizzando fibre di carbonio ; le strutture sempre in carbonio sono laminate in opera e realizzate anch’esse in infusione, diventando un tutt’uno con scafo e coperta, annullando scricchioli e rumori. La coperta oltre all’incollaggio classico viene fascettata allo scafo così come tutte le paratie creando una struttura monolitica e rigidissima. Gli accessori e le comodità in pratica vanno a inserirsi in una barca dove comunque la costruzione e le linee d’acqua sono quelle di una vera e propria sportiva.

Per quanto riguarda invece la versione Ice 62 Targa, che avrà in comune con il GC buona parte della costruzione, la cosa che in pozzetto è in grande evidenza è il T Top in carbonio, sul quale sarà rinviata la randa. Una struttura di tendenza nel mondo del blue water cruising, utile a pulire il pozzetto e a fare anche un po’ di piacevole ombra.

Sul piano idrodinamico, le linee d’acqua e le appendici sono questa volta caratterizzate da un inedito pescaggio a profondità variabile, da 2.30 a 3.80 metri, doppie pale dei timoni, elica di prua, bow and stern thruster retraibili al fine di garantire la massima semplicità di ormeggio.

Entrambi i modelli da un punto di vista estetico si ispireranno a un design moderno, ovvero a un dritto di prua rovescio (a scimitarra) con delfiniera realizzata in carbonio lunga 1,3 mt e poppa in stile Volvo Open 70. Questa barca del resto è il fratello maggiore e lo sviluppo naturale dell’ICE 52, altro bestseller di Ice Yachts con oltre 15 esemplari prodotti ad oggi.

SCHEDA TECNICA DEI DUE MODELLI ICE YACHTS

LUNGHEZZA FT m.17,99

LUNGHEZZA AL GAL m.16,80

FT BAGLIO MAX m. 5,20

PESCAGGIO m. 2,30/ 3.90

DISLOCAMENTO kg.19.900

ZAVORRA kg. 6.200

MOTORE 195 CV

SERBATOI ACQUA 1040 LT

CARBURANTE 800 LT

SUPERFICIE VELICA 240 MQ

GENNAKER 360 MQ

www.iceyachts.it

