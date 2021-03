Posso andare in barca a Pasqua? No. Ecco perché

Ci sono arrivate tantissime mail che ci facevano un’unica domanda: “durante le festività pasquali (3-4-5 aprile), posso andare in barca?”. La risposta è no e vi spieghiamo perché.

Perché non posso andare in barca a Pasqua

Il primo motivo, desunto dalle normative anti-Covid appena emanate: non ci si può spostare tra regioni, essendo tutta l’Italia in zona rossa. Quindi, se abito in una regione e la barca è in un’altra, non posso raggiungerla.

Secondo motivo. A rinforzare il divieto di raggiungere la barca, sono sette le regioni in cui non è possibile andare nelle seconde case e quindi anche in barca, anche se residenti nella stessa regione. Divieto in Valle d’Aosta, Alto Adige, Liguria, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Sardegna. Nelle altre regioni non è stata ancora emanata un’ordinanza specifica in tal senso, ma è ragionevole aspettarsi eguali restrizioni. Ad esempio in Sicilia in Sicilia si può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.

Terzo motivo. La Regione Liguria, prima in Italia, nella sua ordinanza equipara la barca alla seconda casa, esplicitando il divieto di raggiungerla e di abitarla. Quindi tutto questo avalla il concetto barca = seconda casa di cui vi avevamo già parlato, con tanto di parere legale.

