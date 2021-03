Benvenuti a bordo del numero speciale di aprile del Giornale della Vela, in edicola e in digitale. Speciale nella quantità di pagine, ben 164, speciale nei contenuti, con tantissimo spazio dedicato al Giornale della Coppa e al sogno che ci ha fatto vivere Luna Rossa: perché abbiamo perso, cosa succede adesso, i segreti dell’AC75 italiano e tutto quello che dovete sapere sull’Italia all’America’s Cup. Speciale nella ricchezza degli argomenti trattati. Scopriamoli assieme!

IL GIORNALE DELLA COPPA / 1. NOI PIU’ BRAVI, LORO PIU’ VELOCI. E ADESSO?

Luna Rossa era bellissima, il suo equipaggio credibile e all’altezza della sfida. Mai nessuna barca italiana era riuscita a vincere tre regate nella finale di Coppa America. Ma in Coppa, come sempre, vince il team che ha la barca più veloce: i kiwi, in questo caso.

Vi raccontiamo cosa è successo, che cosa succederà: una lunga e approfondita analisi con la collaborazione del “mago dei numeri” Federico Albano e le opinioni di tutti i grandi ospiti che si sono avvicendati nella nostra seguitissima trasmissione live “Il Giornale della Coppa“.

IL GIORNALE DELLA COPPA / 2. THE DARK SIDE OF THE MOON

Da fuori non si vede, ma a bordo di Luna Rossa e degli AC 75 l’idraulica è tutto. Ogni manovra è movimentata da cilindri e pistoni. Pezzi unici made in Italy realizzati da Cariboni. Gianni Cariboni ci svela nel dettaglio come funzionano.

IL GIORNALE DELLA COPPA / 3. LE SEI VOLTE DI LUNA ROSSA

Sono passati esattamente 24 anni da quella sera di febbraio del 1997. Quando Patrizio Bertelli entrò nello studio di German Frers e ne uscì pronto a fare la Coppa America. In mezzo ci sono state sei Luna Rossa, alcune di una bellezza accecante, altre meno, ma tutte con lo stesso spirito delle origini, quello di una grande avventura italiana.

IL GIORNALE DELLA COPPA / 4. TUTTI GLI UOMINI DI LUNA ROSSA

In acqua sono andati solo in 11 ma il team di Luna Rossa era composto di varie squadre, di uomini e donne che hanno convissuto insieme per tre anni inseguendo un sogno. Vi raccontiamo chi sono e cosa facevano dentro al sindacato italiano.

Ovviamente, il Giornale della Vela non è solo Coppa America.

PARCHI MARINI, SI MA NON COSI’

Sulla salute del Mediterraneo l’Italia si gioca non solo la salvaguardia, ma il futuro stesso dell’economia e il benessere sociale del paese. Il Wwf lancia il piano 30 per 30, ossia salvarne il 30 per cento entro il 2030 partendo proprio dalle Aree Marine Protette. Che devono essere luoghi accessibili, regolati e in grado di produrre ricchezza. Ecco cosa si può fare e la situazione delle AMP italiane, una per una

VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2021 – EPIC 30TH EDITION. I FANTASTICI 10 +1

Con i vostri 120.000 voti online (un record assoluto) avete scelto chi sono i finalisti che andranno a giocarsi il premio più prestigioso della vela italiana. Ecco le loro storie, in attesa della Serata dei Campioni. Chi vincerà lo scoprirete soltanto collegandovi sui social del Giornale della Vela (Youtube, Facebook, Instagram) sabato 24 aprile alle 21.30, per la cerimonia di premiazione in streaming!

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO

Ovvero come rendere la barca come una casa con nove oggetti iconici. Abbiamo chiesto a un gruppo di donne designer milanesi conosciute in barca di stilarci una lista che trasformasse la barca in una comfort zone.

LE BARCHE DEL MESE

Questo mese vi portiamo a bordo di due barche molto diverse tra loro. La prima è il nuovo Jeanneau Yacht 60, un vero e proprio cruiser che ha le caratteristiche del “custom”. Poi saliamo sul Garcia Explocat 52, il catamarano in alluminio per chi ama navigare tanto, sicuro, senza limiti. Segue poi una rassegna di multiscafi tra i 12 e i 14 metri che ci vuole fare scelte meno (o più) “estreme”.

LA TUA BARCA… HA GIA’ I FOIL!

In questa lezione (la prima di un ciclo) il “prof” italo-brasiliano Elio Somaschini, il velista-divulgatore più amato del web, vi spiega a modo suo che la pala del timone, la deriva, il bulbo, lo scafo e le vele sono foil. Proprio come quelli delle barche volanti della Coppa America! Vi spiega come usarli bene per navigare meglio, per esempio muovendo il timone con dolcezza…

RIVOLUZIONE DUE RUOTE

Vi spieghiamo come un’esigenza nata nel mondo delle regate si è trasformata in un grande vantaggio per le barche che così guadagnano spazio e facilità di conduzione. Al punto che oggi, anche sulle barche più piccole, si è arrivati alla soluzione della doppia ruota del timone.

Ma non è finita qui. Vi spieghiamo tutti i segreti degli IMOCA 60, dei veri e propri “bolidi fragili”, le ultime novità sul mercato tra barche e accessori, le tendenze per l’estate, le storie di mare. Questo, e molto, molto altro nel numero speciale di 164 pagine di aprile!

