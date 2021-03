VHF, AIS, MOB tutto in uno. Cortex Vesper V1, il nostro unboxing

Oggi parliamo di prodotto nuovo e innovativo, si tratta del Cortex V1 di Vesper Marine, un VHF-AIS- MOB-GPS touch screen, che si integra con la maggior parte della strumentazione presente a bordo (Raymarine, Garmin, B&G etc).

Brevemente, se avete voglia potete approfondire con il video, il Cortex V1 contiene due prodotti, la centralina M1 Blackbox, che connessa con la sua antenna (presente nella confezione) genera una WiFi propria, in grado di connettere la centralina con il telefono o tablet (apple o android) e tramite NMEA2000 si interfaccia con gli strumenti di bordo.

Contiene tutte le funzioni importanti per la sicurezza del diportista e anche di più, come il dispositivo anti-collisione e l’anchor watch, che vi permetterà di settare il punto di ancoraggio e dormire sonni traquilli, sia in barca che fuori, vista la possibilità di leggere tutto sul proprio mobile.

Il V1 è poi completato dalla cornetta VHF con schermo touch, dove poter controllare tutte le funzioni sopra descritte. Vi lasciamo qua sotto il nostro video dell’unboxing e i riferimenti del produttore (in inglese) e del distributore italiano, a breve sarà presente anche nella nostra Boatique, lo store della Milano Yachting Week.

www.vespermarine.com

www.marinepanservice.com

www.store.milanoyachtingweek.com

