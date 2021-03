Un “superyacht” di 10 metri che manovri da solo. Si chiama Esse 330

Una giornata di vela appagante, di quelle che vi ricorderete per sempre, vi aspetta virtualmente alla Milano Yachting Week – The virtual Boat Show in banchina nello stand dei progettisti italiani Felci Yacht Design cliccando sul video del loro Esse 330.

Vi troverete a bordo di un day sailer di 9,90 metri, l’Esse 330, capace di prestazioni incredibili, ma anche facilissimo da condurre da una o due sole persone. In più all’interno ambienti che permettono di passare uno o più giorni a bordo senza toccare terra.

Un piccolo superyacht di 10 metri

Vi consigliamo di visitare subito l’Esse 330 per rendervi conto di persona come i progettisti di Felci Yacht Design sono riusciti in questa elegante performante barca, lussuosa come un superyacht in miniatura e semplice da usare come una barca da crociera pura, a fondere queste caratteristiche all’apparenza antitetiche.

Per saperne di più

E se volete sapere come si progetta una barca a vela oggi dalla viva voce dei suoi progettisti, Umberto Felci e Lorenzo Giovannozzi, godetevi l’intervista QUI.

Lo studio Felci Yacht Design è a vostra disposizione per raccontarvi di più sull’Esse 330 e su come si progetta una barca, basta cliccare il bottone di invio della mail, arriva direttamente a loro.