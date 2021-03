Ocean Globe Race 2023: c’è un equipaggio italiano che si prepara alla sfida

Mancano ancora 893 giorni alla partenza, ma un giro del mondo si costruisce da lontano. È un sogno che va coltivato, preparato con cura, e poi vissuto. E oggi vi raccontiamo di un equipaggio che questo sogno lo sta rincorrendo e vuole realizzarlo. Stiamo parlando del giro del mondo, in regata, a tappe, la Ocean Globe Race, sulle orme della mitica Withbread, il primo giro del mondo in equipaggio che poi cambiò nome e oggi si chiama The Ocean Race. Ma questa che vi raccontiamo, a cui parteciperà un equipaggio italiano, è la formula delle origini, con le barche di un tempo.

Translated, società italiana fondata da Marco Trombetti ed Isabelle Andrieu, con un business globale nell’industria delle traduzioni e pioniera dell’intelligenza artificiale, parteciperà da vera outsider alla Ocean Globe Race 2023. Translated 9 è il nome con cui è stato ribattezzato lo splendido Swan 65 di 20 metri che circumnavigherà il globo in 4 tappe. La partenza è fissata in Europa il 10 settembre del 2023. Dal vecchio continente le imbarcazioni salperanno alla volta del Sud Africa, da qui si dirigeranno verso l’Australia e la nuova Zelanda e, dopo aver doppiato Capo Horn, spiegheranno le vele in direzione del Sud America, per poi finalmente tornare in Europa dopo sette straordinari mesi in alto mare.

LE REGOLE DELLA OCEAN GLOBE RACE

L’Ocean Globe Race 2023 è una regata in cui l’unica tecnologia ammessa a bordo è quella stessa di 50 anni fa e la vera risorsa e l’unica ricchezza, quella che può regalare il successo, è costituita dalle persone. Se Translated ha deciso di misurarsi in una sfida così straordinaria ed avvincente è perché “We believe in humans” è la visione sulla quale l’azienda fonda se stessa e il proprio lavoro, e vuole affermare ancora una volta che l’umanità ed i suoi valori non sono in alcun modo replicabili o sostituibili dalle macchine.

Nel cinquantesimo anniversario della sua prima edizione e nel pieno spirito di avventura di Whitbread – fondatore della Ocean Globe Race – la regata transoceanica ricalcherà esattamente lo stesso epico viaggio di mezzo secolo fa. In particolare, la Flyer Class, cui prenderà parte Translated 9 rappresenta la sfida umana più estrema, poiché è accessibile a solo otto imbarcazioni che abbiano già gareggiato in una delle prime tre edizioni (1973-77-81) e che saranno autorizzate ad utilizzare esclusivamente la stessa identica strumentazione di allora.

GLI STRUMENTI DI 50 ANNI FA

Niente GPS, né mappe elettroniche, ma sestante ed osservazione delle stelle per decidere la rotta. Nessuna comunicazione col mondo esterno durante la navigazione, ma resilienza, empatia e creatività per far fronte agli imprevisti. Niente high tech a bordo: quelle stesse strumentazioni e tecnologie di 50 anni fa saranno le sole risorse accessibili agli impavidi visionari di Translated 9.

Inoltre, per regolamento l’equipaggio dovrà essere composto al 70% di non-professionisti e Translated aprirà a breve le selezioni a tutti coloro che credono nei suoi stessi valori.

A questi l’azienda offrirà un training al largo delle coste di Roma e San Francisco dove avranno la possibilità di migliorare le proprie competenze sotto la guida del leggendario velista Paul Cayard.

Il training con i velisti esperti ha il fine non solo di far accumulare le miglia nautiche necessarie ai non-professionisti per essere ammessi alla gara, ma anche di far loro acquisire le conoscenze e l’esperienza che gli permettano di gestire condizioni estreme e confrontarsi con le sfide in alto mare.

“Siamo entusiasti di partecipare alla Ocean Globe Race 2023 e di affrontare questa incredibile sfida – ha dichiarato Marco Trombetti, CEO di Translated – Sappiamo di essere un gruppo di outsider, ma sappiamo anche che solo persone visionarie, coraggiose e collaborative possono raggiungere obiettivi ambiziosi. Faremo del nostro meglio per vincerla”.

Per essere aggiornati su ogni iniziativa legata alla partecipazione di Translated alla Ocean Globe Race 2023 e su tutti gli eventi che coinvolgeranno equipaggio e sostenitori, l’azienda ha creato un sito web: www.translated.com/9.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!