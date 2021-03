Zero attrito e vibrazioni, super manovrabilità. Ecco a voi l’elica Varifold

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show trovate l’elica giusta per la vostra barca.

Per anni le imbarcazioni con eliche a pale abbattibili hanno convissuto con problematiche legate alle vibrazioni, cavitazioni e l’inaffidabilità sull’apertura delle pale. La Varifold di Brunton’s Propellers risolve tutte queste problematiche.

I segreti di Varifold

Fatevi un giro nello stand di Brunton’s Propellers alla Milano Yachting Week per capire come Varifold non ruoti in navigazione a vela neanche ad alte velocità. Queste eliche, dal profilo rivoluzionario, coniugano la poca resistenza delle pale abbattibili con la manovrabilità, nei due sensi di marcia, tipiche delle eliche tradizionali.

Tra i segreti di Varifold, la forma di pala convenzionale con distribuzione elicoidale del passo per poter trasmettere il massimo della potenza con livelli minimi di vibrazione e rumore. Ma questo è solo una delle sue “chicche” che vi invitiamo a scoprire nello stand di Brunton’s Propellers.

Per saperne di più

E se volete ulteriori informazioni su Varifold e su tutti gli altri prodotti di Brunton’s (come l’elica a passo variabile automatico Autoprop) non dovete far altro che cliccare sul bottone “invia una mail” nello stand, gli esperti vi risponderanno subito indicando la soluzione giusta per la vostra barca!

