Mastervolt Italia… non è più Mastervolt Italia. Ecco perché

A partire dal 1° Marzo 2021, Mastervolt Italia cambia nome e diventa Power Group.

Mastervolt International è parte da alcuni anni di uno dei più importanti gruppi nautici del mondo, Brunswick, che ha deciso di creare una nuova realtà Europea dal nome: Advanced System Group la cui sede operativa rimarrà ad Amsterdam (NL).

Mastervolt Italia, per adeguarsi alle necessità del gruppo e poiché Mastervolt international non sarà più una società ma un Brand, ha deciso di cambiare la propria denominazione in Power Group Srl.

Si legge nel comunicato ufficiale: “Il cambio di ragione sociale non modifica la nostra organizzazione né i marchi rappresentati. Con la medesima serietà, professionalità e passione che ci ha contraddistinto in questi ultimi 25 anni, continueremo a distribuire:

Mastervolt : sistemi energetici per la nautica, mobile e industriale

: sistemi energetici per la nautica, mobile e industriale CZone : distribuzione digitale

: distribuzione digitale Blue Sea System: accessori di alta qualità per impianti elettrici.

Abbiamo inoltre creato una nuova divisione denominata Gold Service, che si occuperà di progettazione, consulenza, ricerca e sviluppo e che vuole essere un ulteriore supporto per tutta la nostra clientela.

Da 25 anni siamo presenti attivamente nei mercati nautici e mobile caratterizzandoci sempre per professionalità, qualità del servizio e assistenza qualificata. Cambiare il nostro nome, anche se da un lato lascia un po’ di nostalgia, dall’altro ci stimola a migliorare e a proporre prodotti e servizi sempre all’avanguardia. Siamo a vostra disposizione per continuare una strada di successi insieme.

Di seguito i nostri recapiti aggiornati.

Telefono: (+39) 0584 433002

Email: info@power-group.it”

www.power-group.it