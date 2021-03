E’ arrivata la nuova generazione di rollafiocco. Tutto cambia, scopri come

Se vuoi vedere qual è il futuro presente degli avvolgifiocco, alla Milano Yachting Week – The digital boat show visita lo stand di Bamar che con questi accessori di coperta ha fatto la storia e li produce da oltre 40 anni.

L’avvolgifiocco più grande del mondo adesso sulla tua barca

Ma cosa è cambiato negli avvolgifiocchi, non era già stato tutto inventato? Come spiega nella videointervista che potete vedere e ascoltare Francesco Tamburini di Bamar racconta cosa è cambiato nei rollafiocco dell’ultima generazione.

Dall’esperienza degli avvolgifiocchi Bamar installati sulla più grande barca a vela del mondo, oggi anche sulle barche “normali” si può montare un rollafiocco evoluto e innovativo. Tamburini considera questo nuovo prodotto il protagonista dello stand Bamar alla Milano Yachting Week. Si chiama GFSE 8.

Il nome non è altro che l’acronimo di “avvolgifiocco a sfera flangiato in coperta”. In parole povere stiamo parlando della nuova generazione di avvolgifiocchi, di cui Bamar è leader, che non hanno più il voluminoso tamburo esterno sulla prua, in coperta. Il sistema di avvolgimento e di regolazione dello strallo è nascosto tutto sotto coperta.

Non è una questione solo estetica, ma anche di funzionalità e praticità. L’estrema prua cambia aspetto.

Bamar con il nuovo GSFE 8 è riuscito a costruire con la stessa tecnologia dei superyacht questo rullafiocco per barche a partire da 50 piedi. Ovviamente è elettrico (idraulico sulle versioni per barche più grandi) e utilizza materiali sofisticati e tecnologia progettuale e costruttiva per ridurre peso e dimensioni.

