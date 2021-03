BARCHE USATE Uniche, di serie, storiche. Vi aspettano qui

Il mondo delle barche usate (e che barche usate!) è sbarcato alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, il nostro salone nautico digitale permanente.

Visitando il nostro porto, troverete tante barche “icona” che stanno cercando dei nuovi armatori. Che, magari, potreste essere voi.

Le barche usate della Milano Yachting Week

I CAPOLAVORI DI SWAN

Vi cadrà certamente l’occhio sullo stand di Nautor’s Swan Brokerage. Vi ingolosiamo con due “chicche”: la prima è lo Swan 40 Solenia, un piccolo grande capolavoro firmato Gérman Frers. È visibile in Toscana all’Argentario, è il modello n. 48 uscito dal cantiere, terminato nel 1999. Esemplare perfettamente conservato, lo trovate qui.

Un altro “top” è lo Swan 47, nato inizialmente per i soci del New York Yacht Club: viene considerato il meglio riuscito degli Swan progettati da Sparkman & Stephens. Quello in vendita, visibile a Spezia, è uno dei rari modelli con deriva mobile: Lolita Senta è stato varato nel 1982 e refittato di recente. Il prezzo? Qui.

DUE COMODISSIMI CRUISER

Passiamo allo stand di Spartivento Yachts: qui vi aspettano due occasioni pronte per portarvi in (comoda) crociera. L’Oceanis 45 (13,94 m) in vendita, visibile in Sicilia, è particolarmente interessante perché è nella versione a 4 cabine e due bagni, accessoriatissimo e con randa rollabile. Scopritelo qui.

Poi c’è un Beneteau Oceanis 48 del 2016 in condizioni pari al nuovo. Questa barca è una delle regine delle barche da crociera con spazi, sopra e sottocoperta, insospettabili. A tal punto di avere, in questa configurazione, ben 5 cabine e tre bagni con wc elettrici: guardate qui.

SUPERBARCHE “FUORI DAL CORO”

State cercando un usato fuori dal coro? Tranquilli, ci sono i modelli per voi.

Li ha in mostra Equinoxe Yachts International. Per farvi qualche esempio: in banchina alla MYW trovate il One Shot Solaris 68 del 2017, un gioiello della nautica made in Italy. Uno degli yacht a vela più riusciti del prestigioso cantiere Solaris nati dalla penna di Soto Acebal.

Oppure, il “modern classic” Electa, superyacht a vela di 38 metri. Un oggetto unico costruito da CCYD nel 1990 in acciaio e progettato dall’archistar Ron Holland e da Tommaso Spadolini per gli interni.

Vi abbiamo incuriosito, vero? Queste sono solo alcune delle barche usate che vi aspettano alla Milano Yachting Week! Buona caccia all’usato!