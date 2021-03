Sogni olimpici azzurri, ecco chi ha già in tasca il biglietto per Tokyo

Le selezioni olimpiche sono entrate ormai nel vivo e per gli azzurri si tratta di assegnare gli ultimi biglietti destinati a color che quest’estate voleranno verso il sogno a cinque cerchi di Tokyo. Sono stati il Mondiale 470 e l’Europeo RS:X, che si sono svolti in contemporanea a Villamoura in Portogallo, ad avere fatto da snodo verso le selezioni olimpiche per alcune delle classi che si giocheranno la medaglia a Tokyo. I primi nomi resi noti erano stati quelli di Ruggero Tita e Caterina Banti tra i Nacra 17, ai quali adesso si aggiungono i 470, e l’RS:X maschile.

LE ALTRE SELEZIONI OLIMPICHE

470 MASCHILE – La scelta è caduta su un equipaggio giovane ma già di grandi prospettive e ottimi risultati internazionali: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, entrambi romani della Marina Militare. Negli ultimi tre anni sono arrivati sempre nella top-10 ai campionati Mondiali (6° nel 2017, 9° 2018 e ancora 6° 2019), oltre ai piazzamenti agli Europei (10° nel 2017, 8° 2018) e il 10° alla World Cup di Enoshima, Giappone, lo stesso campo di regata delle prossime Olimpiadi.

ILCA 6 – Per il singolo femminile la scelta conferma la timoniera che è già stata olimpica a Rio 2016, la veneziana Silvia Zennaro (Fiamme Gialle). Nel quadriennio l’azzurra ha conquistato una medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo 2018, oltre all’8° posto all’Europeo 2017 e il 9° all’Europeo 2020.

MONDIALE 470 E SELEZIONE FEMMINILE

Si è chiuso con una medaglia per la vela azzurra il Mondiale 2021 della classe olimpica 470 a Vilamoura in Portogallo, che ha visto assegnare i podi nelle categorie maschile e femminile, e nella nuova categoria Mixed, olimpica dal 2024. Terzo posto finale e medaglia di bronzo mondiale nell’anno olimpico per Elena Berta e Bianca Caruso (Aeronautica Militare-Marina Militare), le due veliste azzurre coronano un campionato sempre nelle posizioni di testa e con la massima concentrazione, chiudendolo con un 5° posto nella Medal Race che le conferma sul podio e consente loro di staccare il biglietto per l’Olimpiade di Tokyo. Titolo alle spagnole Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina, argento alle olandesi Afrodite Zegers e Lobke Berkhout. Ottave nella Medal Race, le altre azzurre Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare-Fiamme Gialle), chiudono nella stessa posizione anche il Mondiale, confermando la bontà del lavoro della squadra azzurra.

EUROPEO RS:X E SELEZIONE MASCHILE

Mattia Camboni ha vinto a Villamoura in Portogallo l’argento ed è vice campione europeo nell’anno dei Giochi, risultato che gli è valso il biglietto diretto verso Tokyo per difendere i colori azzurri. Titolo all’olandese Kiran Badloe e bronzo all’israeliano Ofek Elimelech. Brillante il 7° posto continentale del giovane Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari).

Nella tavola femminile l’azzurra Marta Maggetti (Fiamme Gialle) si è presa il palcoscenico nella finale Medal Race con un grande 2° posto che l’ha portata dal sesto fino al quarto, a 1 solo punto dalla medaglia di bronzo. Il titolo va alla francese Charline Picon, oro a Rio 2016, davanti all’olandese Lilian De Geus e alla polacca Zofia Klepacka, bronzo a Londra 2012.

Ottava nella Medal e sesta nella classifica continentale l’altra azzurra Giorgia Speciale (CC Aniene), tra le più giovani concorrenti in gara.

