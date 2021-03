SAIL BACK! Abbonati e rivivi con noi la storia della vela

Per festeggiare i 45 anni del Giornale della Vela, lo scorso anno, abbiamo lanciato un’iniziativa che ha riscosso un successo immediato e che quindi prosegue anche per tutto il 2021.

Abbiamo “aperto i nostri archivi” a chi sottoscrive un abbonamento alla rivista (iniziativa valida solo per gli abbonamenti cartacei – e cartacei + digitali, a partire da 49 euro). (foto di copertina: Carlo Borlenghi)

Se vi abbonate ricevete tre newsletter alla settimana con articoli esclusivi in formato PDF ad alta risoluzione che contengono il meglio delle storie di mare, barche, uomini pubblicate dalla nostra rivista negli ultimi 45 anni.

CLICCA QUI E SCOPRI LE FORMULE PER ABBONARTI

LA STORIA DELLA VELA SULLA TUA EMAIL

Tre giorni alla settimana, tre grandi storie della vela recente sulla vostra email: il martedì, il mercoledì e il venerdì. Dal caso Fogar al Moro di Venezia, dalla parabola ascendente di German Frers all’epoca dello IOR, dalle storie di pirateria all’epopea dell’Admiral’s Cup, dalla saga di Azzurra a quella di Luna Rossa, dalle epiche edizioni del Fastnet e della Giraglia ai grandi personaggi della vela.

Perché in tempi di AC 75 che volano sui foil, un tuffo nel passato vi aiuterà a capire come si è evoluta la vela e come siamo arrivati alle barche dei nostri giorni.

Ricapitolando: con 49 euro (più le spese di spedizione) vi porterete a casa 11 numeri del Giornale della Vela per un anno e ogni settimana, per tre volte, sulla vostra mail avrete le più belle storie di vela dal 1975 ad oggi. Festeggiamo la storia della vela e del GdV assieme al nostro patrimonio più importante: voi lettori!

CLICCA QUI E SCOPRI LE FORMULE PER ABBONARTI