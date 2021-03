Foto? No, carte nautiche. Un fondale così non lo hai mai visto

Tra gli aiuti alla navigazione che hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, la cartografia digitale ha un ruolo di rilievo. Sono scomparse, ormai, le vecchie carte stile “Tom Tom”. Siamo passati da una rappresentazione “iconica” e semplificata delle mappe a una vera e propria riproduzione della realtà, nel minimo dettaglio. L’esempio è proprio nell’immagine sopra.

Hai un chartplotter Lowrance, Simrad o B&G? Bene, da oggi C-Map mette a disposizione le nuove carte semplificate e riprogettate C-MAP Discover e C-MAP Reveal. Grazie all’ombreggiatura dei rilievi, visualizzerete chiaramente il fondale come se fosse una fotografia.

C-MAP Discover e C-MAP Reveal

In sostituzione della gamma MAX-N+, le carte C-MAP REVEAL mostrano il top raggiunto dal brand. Questa soluzione dispone anche della funzione di ombreggiatura dei fondali marini e dell’entroterra, oltre a tutte le funzioni di C-MAP DISCOVER, tra cui carte vettoriali complete. Tutto nasce dall’esigenza dei clienti di avere uno strumento più comodo da leggere.

“Si tratta di un’evoluzione davvero importante” – racconta Max Cecchini, EVP del marchio. “Abbiamo sentito i nostri clienti dire che la gamma era troppo complicata e ci siamo adattati, offrendo una gamma di prodotti semplice e a due livelli che fornisce dati estremamente affidabili a tutti i prodotti, inclusa la serie base Discover”.

Reveal è la funzione che fa visualizzare i rilievi ombreggiandoli, ovunque, sia nelle coste che nell’entroterra. Prima questa soluzione era disponibile solo nei nostri prodotti locali in aree costiere molto ristrette. Sono stati i nostri clienti a chiedere questa ‘rivoluzione’ e siamo entusiasti di cambiare il gioco per tutti i diportisti, rendendo questa vista disponibile a livello globale.”

Clicca qui per vedere un visualizzatore completamente interattivo del rilievo ombreggiato.

C-MAP REVEAL

La funzione Reveal con ombreggiatura dei rilievi ora è disponibile in tutto il mondo. La rappresentazione in 3D della superficie terreste e dei rilievi subacquei con immagini batimetrie ad altissima risoluzione, prima disponibili solo in MAX-N+ Reveal, rappresenta una svolta notevole per velisti pescatori, subacquei ma anche per chi naviga e vuole identificare, ad occhio, le zone più “rischiose” a livello di secche.

C-MAP Reveal offre anche carte raster dinamiche, che hanno un aspetto simile alle carte tradizionali, con facile accesso a tutti gli oggetti sulla carta, e fotografia aerea, che fornisce un ulteriore livello di dettaglio con migliaia di foto di porti turistici, porti, insenature e altre caratteristiche di navigazione rilevanti.

La sovrapposizione satellitare di REVEAL permette di avere riferimenti reali, migliorando la comprensione della situazione durante la navigazione costiera se ti trovi in un ambiente sconosciuto.

