Eolie, un paradiso da esplorare in barca (prenotando adesso!)

Cosa è successo l’estate scorsa? Dopo mesi di lockdown, la gente si è riversata in mare e le società di charter hanno avuto il “tutto esaurito” in pochi giorni. Quest’anno potrebbe accadere di nuovo, meglio giocare in anticipo.

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, il salone nautico digitale permanente, nel padiglione dedicato al turismo trovate le proposte dei migliori operatori del noleggio.

Eolie, un paradiso da scoprire in barca

Ci siamo concentrati su una delle mete più belle del Mediterraneo (e tra le più belle al mondo), l’arcipelago delle Eolie: è formato da sette isole più vari isolotti e scogli. Le zone abitate sono solitamente costruite a Est, il lato riparato dai forti e frequenti venti di Maestrale. In ogni isola ci sono baie riparate dal vento, in cui è possibile sostare per dormire sotto le stelle.

Alla MYW abbiamo scovato per voi tre proposte per una vacanza indimenticabile a bordo, su uno o due scafi.

Barcando Charter

Partiamo con Barcando Charter, specializzato nel noleggio di catamarani, che per le Eolie propone come base di partenza Capo d’Orlando (Messina). In una settimana potrete navigare a bordo di comodissimi catamarani Bali o monoscafi Bavaria ed Elan, andando alla scoperta Vulcano a Panarea, passando per Stromboli, Lipari, Salina, Filicudi e Alicudi. SCOPRI DI PIU’

Magic Sailing Charter

Proseguiamo con Magic Sailing Charter, che dispone delle flotte di catamarani più complete della Sicilia. Cinque Lagoon per una crociera in totale comodità. La sede di Magic Sailing Charter è anch’essa a Marina Capo d’Orlando, perfetto punto di partenza per l’esplorazione delle Eolie. Un paradiso che potrete conoscere affittando uno dei catamarani di Magic Sailing, come ad esempio il Lagoon 40 Samanà o il Lagoon 42 Sunrise. SCOPRI DI PIU’

Spartivento Charter

Chiudiamo con Spartivento Charter, che offre la più grande flotta a noleggio del Sud Italia, tra catamarani e monoscafi, con partenze da Porto Rosa e Capo d’Orlando. Per le Eolie, vi consigliamo il Lagoon 42 “Nacatuli”, con 4 cabine e 4 bagni, dotato di aria condizionata, generatore e dissalatore! SCOPRI DI PIU’

