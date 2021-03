Qui trovi tutto quello che serve per attrezzare la tua barca. Sbizzarrisciti

C’è un “tomo” digitale di 285 pagine che contiene tutto quello che vi serve per attrezzare la vostra barca, sia essa una deriva che un cabinato, da regata e da crociera. Si tratta del catalogo digitale di Ronstan, l’azienda che è tra i maggiori produttori internazionali di attrezzatura di coperta e non solo.

Catalogo Ronstan, paese dei balocchi del velista

Un vero e proprio “paese dei balocchi” del velista tra bozzelli, stopper, strozzatori, carrelli, avvolgitori, sistemi per la randa steccata, abbigliamento, hardware vario per la barca, dall’albero alle vele.

Tra le ultime novità del catalogo, il winch Andersen 82-3ST, il primo modello a tre velocità del marchio, i bozzelli Core Blocks, ora disponibili fino alla nuova Serie 100, la nuova gamma di bozzelli Soft Attachment (SA) che racchiudono versatilità, potenza e prestazioni in tre dimensioni compatte.

Il tutto consultabile in modo rapido e semplice, grazie alla possibilità di cercare le parole chiave o di effettuare ricerche tematiche. Potete anche scaricarlo in formato pdf per averlo sempre pronto da consultare sul vostro desktop!

ESPLORATE QUI IL CATALOGO RONSTAN

