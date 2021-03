Marina di Sant’Andrea, dove mettere al sicuro a rinnovare la tua barca in Adriatico

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show trovi anche il meglio dell’offerta portuale e cantieristica. Un esempio? Il Marina di Sant’Andrea con il suo cantiere e il suo rimessaggio.

Stiamo parlando del miglior approdo dell’Alto Adriatico e vi spieghiamo, in breve, perché.

Il Marina di Sant’Andrea si trova nella magica laguna di Marano, nelle vicinanze di Lignano Sabbiadoro e di Grado, ha un fondale che nel punto minimo raggiuge i 5 metri ed è dotato di goni tipo di servizio, compresa una strepitosa piscina che potete vedere subito nell’interessante video QUI

Uno dei migliori cantieri del Mediterraneo

Ma quello che vi consigliamo di visitare subito QUI è il cantiere del Marina di sant’Andrea, una vera eccellenza italiana.

Qualche numero per farvi capire meglio questa realtà:

oltre 130.000 metri quadrati adibiti a rimessaggio scoperto

15.000 metri quadrati di capannoni con altezza di 10 metri per il rimessaggio coperto

1.000 metri quadrati di cabine di verniciatura riscaldate (44 x 20 metri)

800 metri quadrati di falegnameria

1.500 metri quadrati tra officine e laboratori

Dalla piccola barca al maxiyacht è in grado di eseguire dai semplici interventi di service specializzato fino ai refit più complessi. Per questo è stato scelto come centro assistenza autorizzato per l’Adriatico da Nautor’s Swan e Solaris.

Una particolarità del cantiere del Marina di Sant’Andrea è quella di avere un reparto di falegnameria interna e di poter effettuare anche totali refit con tutti i servizi all’interno de cantiere stesso.

Per sapere in dettaglio anche come funziona e cosa offre il servizio di rimessaggio, cliccate QUI.

E se volete sapere tutto sul Marina di Sant’Andrea e suoi suoi servizi, cliccate QUI

Per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto della Chat. Ti rispondono subito.