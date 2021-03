Hallberg-Rassy 400: doppia ruota, doppia pala, più comfort

Qui sopra trovate il primissimo rendering del nuovo Hallberg-Rassy 400 di German Frers (13,06 x 4,18 m), che va a sostituire il 412 appena uscito di produzione. La barca sarà presentata ufficialmente in agosto.



HALLBERG-RASSY 400, COPERTA

La grande novità che salta agli occhi della barca con pozzetto poppiero (la più grande con questa configurazione “aft cockpit”) è la doppia ruota del timone e la doppia pala: il 412 si affidava invece al singolo “ruotone” e a una sola pala. Questo consente di avere maggior spazio in pozzetto e una miglior visibilità.

Come opzione è disponibile un tavolo da pozzetto in teak verniciato lucido. Le cime e le manovre sono rinviate in pozzetto, consentendo l’uso di verricelli elettrici, senza occupare spazio interno. Ci sono “cestini” per le cime in eccesso in modo che sia tutto sempre pulito e ordinato. Il carrello di scotta randa è situato di fronte al tipico sprayhood Hallberg-Rassy.

HALLBERG-RASSY 400, INTERNI

Per quanto riguarda il layout degli interni, sono state pensate tre configurazioni: la prima con cabina armatoriale servita dal bagno a prua e due doppie (e un bagno) a poppa, mentre nel quadrato trovano spazio a prua della cucina due divani, uno a L e uno lungo. Nella seconda la cabina poppiera di dritta bene sostituita da un vano tecnico (e bagno con ovvia) e il divano di dritta da due poltrone. Il terzo layout differisce dal secondo solo per la presenza del divano invece delle poltrone in dinette.



Doppia opzione anche per i legni degli interni: in mogano classico o in quercia chiara europea.

HALLBERG-RASSY 400 IN NUMERI

Lunghezza dello scafo 12,30 m

Lunghezza overall 13,06 m

Lunghezza al galleggiamento 11,74 m

Larghezza 4,18 m

Pescaggio standard 1,92 m (disponibile in versione a basso pescaggio)

Dislocamento leggero 11 t

Zavorra 3,65 t

Superficie velica con genoa standard 90,1 m²

Superficie velica con genoa, superficie velica ottimizzata 96,6 m²

Altezza albero 19,75 m

Motorizzazione Volvo Penta D2-60

Serbatoio carburante 400 l

Serbatoi acqua dolce 520 l

Progetto Germán Frers

Categoria CE A

