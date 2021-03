Velista dell’Anno, STOP AI VOTI! 120.000 voti, ecco chi sono i finalisti

La fase di votazione online del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, si è concluso con il più alto numero di voti mai registrato.

Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, record!

Oltre 120.000, di cui 95.780 soltanto nella seconda fase! Quest’ultima si è conclusa al cardiopalma, con i candidati tutti attaccati in un pugno di voti, proprio come una volata in stile ciclistico! E non solo, c’è anche un pari merito in decima posizione, quindi i dieci epici finalisti, in realtà, sono… 11.

Trattandosi di un’edizione speciale, che celebra i 30 anni del premio più prestigioso della vela italiana, abbiamo messo “in gara” sia i velisti che hanno ottenuto risultati sportivi nell’ultima stagione che quelli da noi reputati più influenti degli ultimi 30 anni, scavando nei nostri archivi e nell’albo d’oro del Velista dell’Anno. Candidati epici, risultato epico. Avete votato in tantissimi. Prima di dirvi cosa succede ora, ecco chi sono i magnifici “10 + 1” finalisti al Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, con tanto di numero di voti.

I MAGNIFICI 10 + 1 CANDIDATI AL VELISTA DELL’ANNO

TAG HEUER 2021 – EPIC 30TH EDITION

SIMONE CAMBA – 8393 VOTI MARTA MAGNANO – 7651 VOTI FRANCESCO BRUNI – 7300 VOTI ANDREA BALDINI – 7241 VOTI PIETRO SIBELLO – 7228 VOTI MAX SIRENA – 7132 VOTI PAUL CAYARD – 7033 VOTI LUCA BASSANI – 6998 VOTI PATRIZIO BERTELLI – 6994 VOTI REBECCA GEIGER – 6985 VOTI – GIANCARLO PEDOTE – 6985 VOTI

QUI LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA SECONDA FASE

Sono loro i candidati tra i quali la giuria del Giornale della Vela sceglierà i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition e tutti gli altri premiati (l’elenco dei premi lo trovate qui, ad ogni vincitore sarà consegnato un prezioso cronografo TAG Heuer Aquaracer). Ma chi avrà vinto lo scoprirete soltanto nel corso della Serata dei Campi0ni ad aprile. Prima, vi presenteremo con delle videointerviste esclusive tutti e 10 i finalisti al premio.

Il Premio TAG Heuer Most Voted a Simone Camba

Solo una certezza c’è già. Il premio TAG Heuer Most Voted, che va al candidato che ha saputo raccogliere più voti sommando le due fasi di votazione. Si tratta di Simone Camba, che con la sua associazione New Sardiniasail utilizza la vela come mezzo di recupero e riscatto sociale. Ragazzi con problemi giudiziari o famigliari, migranti, poveri. Lui fa di tutto per trasformarli in marinai e dar loro un futuro. Ha totalizzato ben 13.418 voti!

A breve il programma del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, le date, gli appuntamenti.

Stay tuned!