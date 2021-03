L’ombrellone per la barca che se ne infischia del vento che soffia

Tra le centinaia di prodotti per la nautica presenti alla Milano Yachting Week – The digital boat show trovi anche quello che non ti aspetti. Come nello stand di Yachtingline, un’azienda fiorentina specializzata nella realizzazione di ombrelloni per barche.

Sembra scontato, che cos’ha di diverso un ombrellone da giardino rispetto ad uno da barca? Molto, moltissimo. I tecnici di Yachtingline hanno sviluppato una linea di ombrelloni da sole per barca che tengono conto delle differenze che deve avere un prodotto, all’apparenza semplice, quando viene usato su una barca.

Un ombrellone stabile quando il vento soffia

Nello stand di Yachtingline vi spiegano che hanno sviluppato un sistema, la capote Multivalvola® System, brevetto esclusivo di Yachting Line che ha rivoluzionato l’idea stessa di ombrellone da sole.

Cosa fa? Il vento scorre tra le falde della capote che perciò non si oppone alla sua spinta. Ciò si traduce in una maggiore stabilità dell’ombrellone.

Per quanto riguarda poi la ventilazione, l’aria calda che si forma sotto la capote è libera di uscire permettendo così una migliore ventilazione.

Se aprite la brochure che si trova nello stand di Yachtingline nel padiglione accessori del nostro boat show scoprirete anche tante altre esclusività, come la bellezza del design, la varietà dei tessuti e tante soluzioni pratiche e l’uso sapiente di materiali adatti all’uso in mare. Per questo Yachtingline è leader mondiale in questo particolare segmento.

Visitate lo stand di Yachtingline adesso, così non direte più quando siete in vacanza sotto il sole cocente in rada: “Ah se avessi pensato prima ad un ombrellone da sole!”.

