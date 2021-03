Coppa America: Luna Rossa lotta con i denti, ma Team New Zealand fa il 6-3

Il vento fa ancora i capricci ad Auckland e viene portata a termine solo una regata della serie tra Emirates Team New Zealand e Luna rossa per la Coppa America. Regata di orgoglio di Luna Rossa che è scesa in acqua con il coltello in mezzo ai denti, vincendo l’ennesima partenza, resistendo avanti 4 lati su 5 contro una barca più veloce. Il pozzetto italiano infila con precisione i numerosi salti di vento sul campo, fino all’ultimo che gli è fatale e che porta avanti i kiwi fino allora sempre dietro. Una regata forse crudele, ma che porta i neozelandesi a un passo dalla Coppa. Si torna in acqua tra 24 ore, con i kiwi pronti a chiuderla a Luna Rossa decisa ad aggrapparsi a quanto di buono fatto vedere oggi.

LA CRONACA DI RACE 9 DELL’AMERICA’S CUP MATCH

RACE 9

Partenza tutta sul time on distance, con Luna Rossa che va sopravvento ai kiwi, poi è un braccio di ferro non adatto ai deboli di cuore, prima verso il confine di sinistra, poi dopo la virata con Luna Rossa a orzare da sottovento per far saltare i kiwi, cosa che riesce nell’ultima parte di bolina. Luna Rosa passa ma lo split in poppa è purtroppo inevitabile dato il vantaggio di 1 solo secondo della barca italiana. I kiwi passano in poppa al primo incrocio ma con Luna Rossa abbastanza vicina. La buona notizia è che Luna Rossa sembra avere minori gap di velocità, meno comunque che nei giorni scorsi. Luna Rossa risupera i kiwi durante la poppa allungandosi a destra, la regata è letteralmente mozzafiato. Battaglia navale al gate di poppa, con Luna Rossa che orza da sottovento e manda fuori layline Team New Zealand. JK dei kiwi al gate, ma non riesce benissimo, con Luna Rossa che allunga leggermente. Virata in faccia all’inizio della seconda bolina da parte di Luna Rossa, con i kiwi che rimbalzano sulla destra del campo e sembrano recuperare qualcosa. Luna Rossa non vuole lasciarli andare da soli e continua a virare per cercare di tenersi in marcatura. I kiwi attaccano furiosamente cercando di sviluppare velocità di bolina, con il vento che appare leggermente in calo e i kiwi che sembrano molto più a loro agio. Barche ancora incollate alla fine della seconda bolina, si va avanti senza respiro con Luna ancora avanti di pochissimo a ricostruire un pizzico di vantaggio prima del gate di bolina.

Poppa che inizia con la barca italiana avanti e i kiwi nella solita modalità arrembaggio, molto pericolosi col vento in calo. Team New Zealand rosicchia qualche metro, ma Luna Rossa si aggrappa a 100 metri di vantaggio, che poi di diminuiscono ancora, durante questa seconda poppa. Brivido al gate con Team New Zealand che si presenta mure a dritta ma Luna rossa passa.

Separazione da infarto all’inizio dell’ultima bolina con Luna Rossa che sceglie la destra del campo e i kiwi la sinistra. Si soffre enormemente nella notte italiana per un incrocio al dir poco cruciale. Luna passa di un soffio con le mure a dritta, appena 30 metri, impossibile virare in copertura perché l’avversario è troppo vicino, il pozzetto italiano si allunga leggermente a sinistra. Le comunicazione nel pozzetto italiano sono continue, a tratti concitate ma con grande decisione. Luna rossa sale da sinistra con un buono e rimette la prua avanti dopo un ulteriore brivido in separazione. Luna incrocia appena avanti e vira in faccia mandando a destra i kiwi. Il vantaggio però è sempre minimo, praticamente inesistente, con i kiwi che a destra trovano pressione e un salto di vento e si rifanno sotto pericolosamente. Non c’è un attimo di pausa, marcare diventa difficile con il vento che continua a oscillare. New Zealand passa con un destro enorme, scende il silenzio nella notte italiana, i kiwi mettono bene la prua avanti e scappano in poppa andandosi a prendere il sesto punto della serie e la possibilità del primo match point.

BOA 1 LR 1 secondo

BOA 2 8 secondi

BOA 3 9 secondi

BOA 4 3 secondi

BOA 5 TNZL 18 secondi

ARRIVO 30 secondi

Non si disputa la seconda regata di giornata, i salti di vento continuano e il Comitato di Regata manda tutti a terra e rinvia il match numero 10 a domani. Emirates Team New Zealand ha adesso quattro match point a disposizione, Luna Rossa non può più sbagliare.

Mauro Giuffrè

