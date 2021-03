BARCHE USATE Vendono tre Swan 56 da leccarsi i baffi

Uno dei modelli più iconici prodotto dal cantiere finlandese Nautor’s Swan è presente alla Milano Yachting Week – The digital boat show in tre diverse declinazioni: stiamo parlando dello Swan 56, il diciannovesimo progetto dell’argentino Germán Frers per il cantiere. Tre barche usate con il “tocco” di Frers vi aspettano

Lo Swan 56 è uno scafo pensato per crociere a lungo raggio, caratterizzato da linee tese, lunghezza al galleggiamento importante e piano velico dal forte allungamento. Oggi vi presentiamo tre esemplari di questo iconico yacht che sono in vendita alla Milano Yachting Week – The digital boat show nello stand di Nautor’s Swan Brokerage.

BARCHE USATE, TRE SWAN 56 CHE CERCANO UN ARMATORE

Swan 56 Elle (17,19 x 4,73 m) – 1998

Elle è un meraviglioso esemplare di Swan 56, varato nel 1998 e riverniciato completamente al compimento dei suoi 30 anni, nel 2018. Questa barca si trova nella Bassa friulana, è infatti visibile al porto di San Giorgio Di Nogaro, e siamo sicuri che vi impressionerà. Gli interni sono stati studiati per ospitare comodamente fino a 6 ospiti più lo skipper nel gavone di prua, grazie alle 3+1 cabine: quella di poppa, a tutto baglio, ha una cuccetta doppia, mentre le due cabine gemelle di prua hanno ciascuna due cuccette sovrapposte. Il salone è molto spazioso, con due divani di cui uno a L e un solido tavolo con sedie abbinate. LO TROVATE QUI

Swan 56 Mensae (17,06 x 4,76 m) – 1999

Mensae è uno Swan 56 ancora appartenente al primo proprietario che lo acquistò nel 1999, portandolo in giro per il mondo tra New England e Indie Occidentali. Tenuto maniacalmente dal suo amorevole armatore, Mensae ha subito un intervento di parziale refit nell’inverno 2017/2018: nuovi ponti in teak, nuovi portelli di coperta, nuovo verricello, nuovo AIS, nuove antenne, nuova vernice di fondo, vernice fresca in alcune parti interne, manutenzione di molti dei sistemi elettrici ed idraulici. Per chi fosse interessato a visionare questo storico esemplare, si trova nel porto di Isola d’Istria, in Slovenia. LO TROVATE QUI

Swan 56 Amoress 3 (17,53 x 4,73 m ) – 1999

Varato nel 1999, Amoress 3 è visibile a Marina Cala Galera, insenatura del Monte Argentario in Toscana. Gli interni di questa barca sono stati completamente riverniciati e puliti nel 2013, mentre nel 2015 sono stati rinnovati i tendaggi. Il layout della barca prevede due cabine a poppa mentre a prua, dopo il salone, si trova la grande cabina armatoriale a tutta larghezza, con scrivania e seduta. Nel salone principale troviamo un divano a L e un tavolo in teak che può ospitare fino a 6 commensali, mentre il lato sinistro del salone ospita un divano per 3 persone e la zona entertainment. LO TROVATE QUI