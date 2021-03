Arriva Nauticoncept, la app che fa tutto per la barca

Adesso la tua barca la puoi gestire in tutto e per tutto in digitale e da remoto con una semplice e geniale app, direttamente dal tuo smartphone.

Si chiama Nauticoncept ed è appena arrivata alla Milano Yachting Week – The digital boat show.

Ti conviene visitare subito lo stand digitale dell’azienda per capire subito l’utilità, il risparmio di tempo e di denaro che questa soluzione tecnologica riserva a i diportisti, i noleggiatori di barche e i cantieri che possono finalmente monitorare in diretta l’attività della propria barca.

Ma non solo. Si tratta di è un servizio digitale a 360°.

Ecco in sintesi a quali bisogni risponde Nauticoncept:

La creazione di procedure di manutenzione su misura e il monitoraggio in tempo reale degli interventi effettuati dai vari tecnici a bordo

La sorveglianza in tempo reale dei sistemi di bordo allo scopo di garantirne un corretto utilizzo

La gestione di check-in e check-out, anche per un charter (foto, spiegazioni, localizzazione dei vari equipaggiamenti).

La rete del brand si avvale di 150 partner e ha già 134 clienti attivi.

Nauticoncept per armatori, cantieri, concessionari, società di charter

L’utilità del servizio a 360° di Nauticoncept è perfetta per il singolo armatore.

Ma ha anche funzioni specifiche per i professionisti, ad esempio per cantieri e concessionari e per gli operatori del charter.

Per saperne di più ed entrare in contatto

Vi conviene entrare subito nello stand di Nauticoncept per conoscere meglio cosa offre in dettaglio e se volete contattattarli, vi basta cliccare sul tasto dell’invio di una e-mail o di un whatsapp.

ENTRA SUBITO NELLO STAND DI NAUTICONCEPT ALLA MYW