Non avete ancora votato? Affrettatevi, mancano solo 3 giorni alla fine della seconda fase di votazioni del Velista dell’Anno TAG Heuer – Epic 30th Edition!

Facciamo un breve recap ricordandovi come funziona. Fino al 17 marzo c’è tempo per votare il vostro beniamino sul sito del Velista dell’Anno TAG Heuer: tra i 30 candidati rimasti in gara,passano il turno i 10 più votati.

Poi, la giuria del Giornale della Vela sceglierà chi, tra i finalisti, si aggiudicherà i premi che vi sveliamo qui sotto. Ad ogni vincitore, sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer. Qui trovate il regolamento e le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Avete a disposizione ben 3 voti per ogni fase di votazione da assegnare ai vostri beniamini. Potete darli tutti e 3 alla stessa persona, a tre velisti diversi, come preferite voi. In occasione dei 30 anni del premio più prestigioso della vela italiana, abbiamo voluto una lista di candidati ricca di personaggi di un calibro enorme che negli ultimi 30 anni si sono distinti per particolari imprese veliche e non solo. Campioni plurititolati, chi ha fatto la storia della vela, appassionati che sono riusciti a fare di un sogno realtà. Le mille facce della vela.

Tra queste, quella che abbiamo scelto per la copertina di oggi: classe 2006 Rebecca Geiger. Un vero e proprio dominio al Campionato Europeo di Optimist in Slovenia nella classifica femminile, quello della triestina Rebecca Geiger. Dietro di lei un’altra italiana, Luisa Vucetti. Dietro, il vuoto. Rebecca farà sicuramente parlare di sé.

Per la classifica completa in tempo reale clicca Qui e scopri chi è nelle prime posizioni al momento!

Tutti i premi:

Il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 Va al velista che ha saputo emozionarci di più nella stagione passata. Il migliore in assoluto dell’anno. Il Velista dell’Anno TAG Heuer Epic Il più forte tra i più forti velisti degli ultimi 30 anni. TAG Heuer #don’tcrackunderpressure A chi ha dimostrato di non mollare mai anche sotto pressione. TAG Heuer Innovation A chi ha dato un particolare contributo nel mondo della progettazione e dell’innovazione. TAG Heuer Performance A chi ha ottenuto risultati grazie a un certosino lavoro di ricerca sulle prestazioni. TAG Heuer Young A un giovane talento della vela agonistica italiana. Most Voted Va al candidato che ha ricevuto più preferenze dal nostro sondaggio web sommando le varie fasi di selezione. TAG Heuer Passion A chi tra 100 candidati iniziali ha saputo tramutare la sua passione per la vela in uno stile di vita. Tutti i premiati ricevono un prezioso cronografo TAG Heuer Aquaracer.

Avete ancora 3 giorni di tempo per votare! Ricordiamo che potete assegnare ben 3 voti per ogni fase di votazione ai vostri beniamini. Potete darli tutti e 3 alla stessa persona, a tre velisti diversi, come preferite voi. Vi verrà richiesto l’inserimento della mail per motivi di autenticazione del voto. Qui trovate il regolamento e tutte le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.