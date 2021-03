America’s Cup thriller, Luna Rossa vince ma Team New Zealand fa 3-3

ETNZL – LUNA ROSSA – LA CRONACA DEL DAY 3

RACE 5

Vento leggerissimo sul campo di regata, Luna Rossa che entra da destra riesce subito a posizionarsi molto vicina all’avversario, e sottovento. Spithill in surplace tiene la barca sul filo dei foil nel vento leggerissimo, mette New Zealand nei gas e con un time on distance chirurgico va a stravincere la partenza con i kiwi subito alle corde. Luna Rossa da l’impressione nella prima bolina di preferire la sinistra e difenderla con una marcatura attenta sulle vele dell’avversario. Piccola separazione alla prima poppa, con Luna Rossa che sembra comunque in fase e abbastanza in controllo sull’avversario. Al gate di poppa Luna Rossa sceglie ancora la sinistra e vira subito in controllo sui neozelandesi. Buona la bolina dei kiwi che navigando a destra riesce ad accorciare in maniera sensibile il gap e a rifarsi sotto. Seconda poppa che inizia però senza particolari affanni per la barca italiana che sembra respingere l’attacco dei kiwi, andando anzi a riallungare. Ancora gate di sinistra per Luna Rossa che vira prima del boundary di bolina e si mette immediatamente in copertura per l’ultimo lato contro vento. Bolina che trascorre senza sussulti anche se i kiwi restano in scia, ultima poppa che inizia con Luna Rossa che naviga in un’ottima zona di vento e riesce a scendere bene in vmg. Il vantaggio tiene, l’AC 75 italiano si va a prendere il terzo punto della serie, rompendo l’incantesimo che voleva sempre la barca che entrava mure a sinistra in partenza sempre vincente (Luna Rossa è entrata da destra in questo match).

BOA 1 32 secondi LR

BOA 2 32 secondi

BOA 3 22 secondi

BOA 4 27 secondi

BOA 5 23 secondi

ARRIVO 18 secondi

RACE 6

Partenza disastro per i nostri, salto a sinistra del vento, Burling resta altissimo, Luna rossa stramba e va bassa ma non riesce a ripartire, team New Zealand dalla posizione alta poggia e accelera partendo sulle vele dei nostri in totale controllo. La regata appare chiusa da subito, con i kiwi che non mostrano alcuna esitazione nonostante il vento in calo. Non si aprono opportunità neanche nella seconda bolina, con l’unica speranza che i kiwi possano cadere dai foil per riaprire il match. Ma la caduta non arriva e Team New Zealand pareggia portandosi sul 3-3.

BOA 1 51 secondi TNZL

BOA 2 1 minuto 07 secondi

BOA 3 1 minuto e 5 secondi

BOA 4 1 minuto e 13 secondi

BOA 5 1 minuto e 41 secondi secondi

ARRIVO 18 secondi

Mauro Giuffrè

