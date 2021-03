18mila voti fin ora per questa seconda fase di votazioni del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition! Una Epic edition sotto tutti gli aspetti: non solo per i velisti in gara ma anche per il consenso del pubblico che ci ha lasciato senza parole! Avete espresso infatti 17mila preferenze in questa seconda fase di votazioni che, si vanno a sommare alle 33200 della prima fase, per un totale di 50.000 voti.

Potete assegnare ben 3 voti per ogni fase di votazione ai vostri beniamini. Potete darli tutti e 3 alla stessa persona, a tre velisti diversi, come preferite voi. Vi verrà richiesto l’inserimento della mail per motivi di autenticazione del voto. Qui trovate il regolamento e tutte le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Passeranno il turno e si giocheranno la finale i 10 candidati più votati: questa fase sarà nel segno della pura adrenalina perché dura solo 10 giorni: le votazioni si chiuderanno alle ore 12 del 17 marzo.

Poi, la giuria del Giornale della Vela sceglierà chi, tra i finalisti, decretare Velista dell’Anno TAG Heuer e a chi assegnare tutti gli altri premi, che vi sveliamo in calce. Ad ogni vincitore, sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer. Qui trovate il regolamento e le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

In copertina, oggi, un grande personaggio: Andrea Baldini il “Prince of Speed!” Classe 1968 Il Principe, è il più veloce windsurfista italiano. Campione europeo windsurf speed nel 2009, è stato il primo “paisà” a planare a oltre 40 nodi di velocità sulla sua tavola. Oggi è il creatore ed organizzatore dell’evento Prince of Speed, dove vince chi va più veloce in condizioni di vento forte e mare piatto, sui 500 metri e sul miglio nautico.

Il boom (prevedibile) di Luna Rossa

Al momento in cui scriviamo, ecco la situazione: nelle ultime ore, anche notturne, si è registrato un vero e proprio boom di voti per i membri del team di Luna Rossa. Un fenomeno abbastanza comprensibile, visto l’entusiasmo che sta montando attorno alla finale di Coppa contro i neozelandesi (barche sul 2-2).

Ecco la top ten (aggiornata alle ore 7 del mattino del 12 marzo)

Simone Camba con 3467 voti

Marta Magnano con 1625 voti

Checco Bruni con 1330 voti

Domenico Lamante con 1303 voti

Andrea Baldini con 1240 voti

Pietro Sibello con 1239 voti

Giancarlo Pedote con 1208 voti

Patrizio Bertelli con 1145 voti

Max Sirena con 1145 voti

Seguono, sul filo del rasoio della qualificazione, Luca Bassani con 1141 voti, Rebecca Geiger con 1125 voti, Paul Cayard con 1016 voti, Stefano e Sara Barberis con 906 voti, Nicolo Spanu con 706 voti…. Gli altri concorrenti hanno un distacco più elevato e ora, per loro i giochi iniziano a farsi più difficili, ma tutto può ancora succedere!

