Con il sintetico ti scordi la manutenzione. Ed è bello come il teak

Come avere una coperta bella come quella in teak, ma senza manutenzione e più rispettosa dell’ambiente. Con Refit Style il problema è risolto.

Nello stand alla Milano Yachting Week – The digital boat show di Refit Style scoprirete come sono riusciti a realizzare un prodotto per il rivestimento delle coperte e degli accessori che è bello da vedere e pratico come il teak. Un prodotto sintetico che è anche ecologico.

Tutto questo è ben spiegato nell’intervista a Mirco Gazzato che trovate nello stand di Refit Style.

Gazzato spiega come, a confronto del teak tradizionale, la soluzione Refit Style offra indubbi vantaggi. A partire dal fatto che oggi trovare del teak di alta qualità è difficilissimo e molto costoso oltre ad essere una scelta molto poco green.

Per continuare con le caratteristiche meccaniche del “teak sintetico” Permateek che sono nettamente migliori.

Per non parlare della manutenzione che è praticamente nulla, eliminando non solo il tempo che si perde mantenere in buone condizioni il teak, ma anche per l’uso di prodotti altamente inquinanti che si devono usare per far si che non diventi un “brutto legnaccio” in coperta.

E poi l’estetica. Basta guardare nello stand le immagini del rivestimento sintetico Refit Style in posa, per rendersi conto della bellezza del prodotto, paragonabile a quella del teak. Ma il vantaggio è anche la scelta di poter scegliere tra infinite possibilità di tonalità di colore.

Teak contro sintetico, i 10 vantaggi

Ecco come nello stand di Refit Style sintetizzano i vantaggi del sintetico rispetto al tradizionale teak:

1-Manutenzione pari a zero: non necessita di trattamenti particolari.

2-Estetica eccellente, paragonabile a quella del legno tradizionale.

3-Ampia scelta di colori: 15 con 3 diversi colori di fuga per ognuns.

4-Temperatura in esposizione al sole equiparata al legno vero.

5-Colore stabile nel tempo: non varia nel corso degli anni.

6-Ottima tenuta antiscivolo e gradevole sensazione tattile.

7-Prodotto autoestinguente e cattivo conduttore del calore.

8-Assenza di infiltrazione di muffe e acqua.

9-Maggior resistenza agli urti ed usura.

10-Assistenza e possibilità di riparazione di parti danneggiate.

I servizi personalizzati di Refit Style

Refit Style ha il suo punto di forza nei servizi e nelle metodologie di applicazione. Per approfondire cliccate qui:

Accessori.

Il tutto creato e personalizzato sulle necessità e richieste del cliente. Installazioni sottovuoto che garantiscono un’aderenza perfetta alle superfici.



Lavorazione sintetico Permateek con la fornitura del materiale lavorato e pronto per essere incollato.

Misurazioni e consulenze per non avere sorprese

