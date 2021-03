Qual è il boat show digitale più visitato del web? La Milano Yachting Week!

La Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, il Boat Show digitale permanente, è il Salone più visitato del web. I dati a partire dal 15 settembrw 2020 (giorno di inaugurazione della MYW) lo confermano.

La Milano Yachting Week ha appena raggiunto il record di:

– UN MILIONE di prodotti visitati

– 312.000 visitatori (80% Italia, 20% mondo)

Un risultato unico, dopo poco più di cinque mesi di apertura del nostro Boat Show digitale permanente.

Perché conviene visitare più volte la Milano Yachting Week

Ogni giorno salgono a bordo del Boat Show digitale nuovi espositori che hanno capito la necessità di promuovere i propri prodotti utilizzando la MYW: ed è per questo che ci sono tanti visitatori che tornano costantemente a visitarla, perché si tratta di un salone in continua evoluzione, sempre con prodotti, eventi e barche nuovi.

La MYW è un acceleratore di visibilità e di nuovi contatti, che generano visite fisiche in totale sicurezza.

Un po’ di numeri

Alcuni numeri del nostro boat show digitale di qualche giorno fa:

– 68 espositori

– 316 prodotti esposti

– 179 barche esposte

– 5 padiglioni

– 50 eventi

Hanno scelto la Milano Yachting Week – The digital boat show brand prestigiosi come Amel, Beneteau, Dehler, Dufour, Elan, Fjord, Fountaine Pajot, Garmin, Grand Soleil, Hallberg Rassy, Hanse, Harken, Luna Rossa, Nautor’s Swan, Pardo, Pirelli, Sacs, Sealine, Sirena Marine, Sunseeker, TAG Heuer. Solo per citarne alcuni.