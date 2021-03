Bussola e binocolo non ti tradiscono mai (e i migliori modelli li trovi qui)

In un mondo dominato dall’elettronica, loro non ti tradiscono mai. Se salta la corrente, a terra ti riportano loro. Stiamo parlando di bussola e binocolo. Due strumenti fondamentali in barca, che in caso di emergenza sono la base per “salvarsi la ghirba”.

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show trovate sicuramente alcuni dei modelli migliori sul mercato. Facciamo un salto, nello stand dello storico distributore di accessori Indemar che, forte di un know-how e di esperienza di quasi 50 anni, ha selezionato nel tempo i prodotti più affidabili e garantiti.

Come le bussole e i binocoli Silva. Un po’ di storia: nel 1933, Björn, Alvar e Arvid Kjellström inventarono la prima bussola riempita di liquido e l’avventura di Silvia iniziò col botto. Non solo è stata la prima bussola del suo genere, ma ha anche fissato lo standard globale su come funziona la navigazione oggi.

LA BUSSOLA PERFETTA

Alla MYW Silva è presente con le nuove bussole che soddisfano queste quattro, fondamentali, caratteristiche:

Durata: la capsula, realizzata in acrilico trasparente e antigraffio, garantisce un’ottima leggibilità e dura nel tempo.

Bassa frizione: la combinazione di un cuscinetto in zaffiro e un perno in acciaio temprato riduce al minimo l’attrito, che a sua volta fornisce movimenti rapidi e precisi.

Smorzamento perfetto: la bussola no-spin è progettata per uno smorzamento perfetto e una lettura esatta.

Lettura accurata: il sistema di sospensione cardanico consente una lettura accurata e una funzionalità indisturbata, anche quando la barca è esposta a mare mosso.

LO STATO DELL’ARTE DEI BINOCOLI

E ora è tempo di occuparci di binocoli: nello stand di Indemar Silva propone i due modelli Eterna (Navigator 3 e Marine 3), che sono il vero stato dell’arte del binocolo da barca, con funzionalità e design specifici per la nautica. Solidi, robusti e naturalmente impermeabili: perfetti in mare aperto. Il modello Navigator integra anche una bussola.

Con un design a prisma Porro e un grande flusso luminoso, una caratteristica chiave è la messa a fuoco fissa – dopo una regolazione una tantum per la vista individuale – che dà la libertà di mettere a fuoco direttamente su un oggetto desiderato senza messa a fuoco manuale! Perfetto con mare mosso. Solido, robusto e ovviamente impermeabile. Se doveste essere abbastanza sfortunati da lasciarlo cadere in acqua, Eterna Navigator galleggerà!

