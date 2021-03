Si può fare! Luna Rossa risponde a Team New Zealand, Coppa America sull’1-1

Non svegliateci, non parlate, non dite nulla. Luna Rossa è viva, Team New Zealand è una montagna ma la barca italiana ha iniziato a scalarla. Una giornata difficile, dove certamente per l’equipaggio italiano c’è stata un po’ di tensione. Glaciali i kiwi come sempre, ma la loro convinzione granitica di dominare la serie adesso è certamente quanto meno da discutere. Luna Rossa regge l’impatto in una giornata con circa 14 nodi di vento, che in linea teorica era quasi più favorevole ai kiwi. Forse non è stata la Luna Rossa più “pulita” che abbiamo visto in questa Coppa, ma è una Luna bellissima ed è la seconda volta, dopo il Moro di Venezia nel 1992, che una barca vince una regata in America’s Cup. Si torna in acqua giorno 12 per la terza e quarta regata della serie.

RACE 1

Partenza molto combattuta, con Luna Rossa che riesce a controllare i kiwi piazzandosi prima sottovento e poi sulla prua dell’avversario. Luna Rossa apre la porta negli ultimi secondi perché leggermente in anticipo, e New Zealand riesce a partire affiancata sulla destra. Spithill subito dopo lo start prova ad orzare per dare penalità all’avversario ma la manovra non riesce ed è luce verde per gli umpire. A quel punto Team New Zealand si trova avanti e Peter Burling va stretto in marcatura. le velocità di bolina sembrano simili, dove i kiwi sembrano averne di più è la poppa.

Al gate di poppa Luna Rossa cerca lo split ma sulla sinistra Peter Burling sembra infilare un leggero destro e cristallizza il vantaggio. Buon bordeggio di Luna rossa alla seconda bolina che riesce ad accorciare qualcosina, e tiene meglio rispetto alla prima poppa, andando ad eseguire la JK al gate e tornando sotto.

Grosso destro nell’ultima bolina, con le barche che si portano su quel lato del campo e Luna rossa che appare ancora non distante dall’avversario e abbastanza dentro la regata.

New Zealand concede una separazione alla fine della prima bolina, Luna Rossa si porta a sinistra con i kiwi a destra apparentemente su un buon destro con il vantaggio che sembra aumentare.

Ultima poppa che inizia con i kiwi in controllo e che riescono questa volta ad allungare agevolmente grazie a una superiorità abbastanza marcata in termini di velocità nelle andature portanti. Burling resta freddo, e va a prendersi il primo punto della serie.

BOA 1: 14 SECONDI ETNZL

BOA 2: 23 SECONDI

BOA 3: 19 SECONDI

BOA 4: 17 SECONDI

BOA 5: 20 SECONDI

ARRIVO: 31 SECONDI

RACE 3

Vento intorno ai 13-14 nodi per il secondo match della finale, con nuvoloni grigi che si addensano sopra il campo di regata. Luna Rossa sembra cercare la destra, allungandosi in quella zona del box di partenza e rimanendo piuttosto alta. New Zealand non vuole concedere la destra e decide di virare per mantenersi sopravvento, salvo poi poggiare e andare all’attacco. Luna Rossa controlla e parte sulla prua dei kiwi, vince la partenza e va subito in copertura.

La bolina è sul filo del rasoio, Luna Rossa guida con appena 60-70 metri di vantaggio e risponde a tutte le virate dei kiwi e gira il gate di bolina in testa. La poppa inizia con LR in fuga e ancora i kiwi più veloci. Luna Rossa cerca di chiudere tutte le porte ed aggrapparsi al vantaggio, con i kiwi che rosicchiano metro dopo metro, ma Burni e Spithill cercano di sigillare la porta e tenerli dietro. Il vantaggio tiene, al gate di poppa Luna sceglie la destra e i kiwi che vanno a sinistra in separazione e Luna Rossa che anticipa la virata prima del confine del campo per restare in controllo, anche se soft, sull’avversario. Seconda virata a centrocampo in faccia a Peter Burling, rispedito a sinistra con il pozzetto italiano che tiene la destra. Burling cerca di virare sempre in controfase rispetto alla manovra italiana, così da guadagnare sempre un po’ di separazione laterale. Il pozzetto italiano però non perde lucidità e sembra non fare sbavature in questa seconda bolina. La porta resta chiusa nonostante Team New Zealand le provi tutte per forzarla ma finisca addirittura per accumulare ancora un po’ di ritardo.

In poppa subito i kiwi all’attacco, ma il distacco sembra tenere, le velocità appaiono leggermente meno a favore dei neozelandesi in poppa e molto più simili in questa seconda regata. Al gate di poppa Luna Rossa concede uno split enorme a sinistra ai kiwi che sembrano approfittarne salendo con un buon sinistro di bolina. luna Rossa torna a marcare stretto, ricucendo subito dopo il recupero neozelandese. Burling continua a cercare la separazione in maniera frenetica, ma Bruni, Spithill e Sibello restituiscono colpo su colpo e girano ancora in testa la bolina anche se perdendo metà del vantaggio. Split immediato in poppa per i kiwi, Luna Rossa risponde ma New Zealand sembra avere un po di leva e accorcia ancora molto. I kiwi sembrano uno squalo lanciato su un banco di sardine che scappa. Ma questa volta vince la preda, Luna Rossa va a prendersi il primo punto della serie che adesso è sul 1-1 ed è apertissima.

BOA 1: 13 SECONDI LR

BOA 2: 12 SECONDI

BOA 3: 25 SECONDI

BOA 4: 24 SECONDI

BOA 5: 12 SECONDI

ARRIVO: 7 SECONDI

