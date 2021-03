Dopo appena due giorni dall’inizio della seconda fase di votazioni del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, siamo già ad oltre 10mila voti totali.

Un vero e proprio boom di voti per i ragazzi di Luna Rossa che proprio questa notte hanno dimostrato di saper tenere testa ai kiwi, scatenando un tifo degno della nazionale di calcio italiana.

E’ cominciata lunedì 8 marzo la seconda fase di votazioni: dai primi 100 candidati selezionati per voi dal Giornale della Vela, sono rimasti soltanto i 30 più votati.

Un’ edizione epica questa in cui sono in gara il meglio del meglio dei velisti italiani che negli ultimi 30 anni si sono distinti per particolari imprese veliche e non solo.

Ricordiamo che potete assegnare ben 3 voti per ogni fase di votazione ai vostri beniamini. Potete darli tutti e 3 alla stessa persona, a tre velisti diversi, come preferite voi. Vi verrà richiesto l’inserimento della mail per motivi di autenticazione del voto. Qui trovate il regolamento e tutte le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Passeranno il turno e si giocheranno la finale i 10 candidati più votati: questa fase sarà nel segno della pura adrenalina perché dura solo 10 giorni: le votazioni si chiuderanno alle ore 12 del 17 marzo.

Poi, la giuria del Giornale della Vela sceglierà chi, tra i finalisti, decretare Velista dell’Anno TAG Heuer e a chi assegnare tutti gli altri premi, che vi sveliamo in calce. Ad ogni vincitore, sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer. Qui trovate il regolamento e le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Scopri la classifica completa in tempo reale cliccando Qui.

Ecco chi è in testa al momento in cui scriviamo:

Simone Camba con voti 2152

Marta Magnano con voti 952

Domenico Lamante con voti 856

Pedote Giancarlo con voti 609

Checco Bruni con voti 545

Andrea Baldini con voti 541

Max Sirena con voti 513

Patrizio Bertelli con voti 504

Pietro Sibello con voti 502

Rebecca Geiger con voti 492

