BARCHE USATE Partecipa con la tua barca al Salone dell’usato Abayachting in diretta!

Oggi la barca usata la visiti online. Un’iniziativa innovativa nuova nel campo dell’usato, molto originale e anche eticamente virtuosa visto il periodo storico: si tratta del 2° Salone dell’Usato Abayachting in diretta LIVE, un evento a portata di click lanciato dalla nota azienda, organizzato per il weekend di sabato 10 e domenica 11 Aprile 2021. La società di Mediazione Marittima ha composto un ricco palinsesto di barche, ben 32 fra vela e motore, dove 13 referenti della squadra Abayachting condurranno le videovisite in diretta e risponderanno, insieme ai proprietari delle barche, alle domande degli utenti collegati.

Le dirette LIVE verranno trasmesse sulla piattaforma Zoom dove Luca Bosazzi e Luca Boltri, in qualità di moderatori delle stanze della vela e del motore, si occuperanno di condurre la kermesse, con tanto di sigle fra una messa in onda e l’altra. 21 le località sul territorio nazionale raggiunte dagli “inviati speciali Abayachting”: da Sanremo fino a Taranto per poi risalire sull’Adriatico da Bari a Lignano Sabbiadoro. La prima edizione dell’evento è stata organizzata ad Ottobre 2020, ed ha riscosso talmente tanto interesse che probabilmente diventerà un appuntamento fisso in Primavera e Autunno.

UN VIDEOSALONE DELLE BARCHE USATE IN DIRETTA

Abbiamo incontrato l’amministratore di Abayachting e gli abbiamo rivolto alcune domande:

Luca Bosazzi, nel mondo della nautica è la prima volta che si parla di videosalone in diretta. Come è nata l’idea?

La lampadina ha iniziato ad accendersi nella primavera 2020 durante il lockdown: ho iniziato a riflettere su come portare avanti il nostro business compatibilmente con le chiusure e le limitazioni che con molta probabilità si sarebbero riproposte. Nel nostro lavoro il contatto umano è fondamentale, sia per portare fisicamente a bordo i clienti interessati a una certa barca, sia per il tipo di relazione di fiducia che si instaura con venditori e acquirenti. A maggio le nostre attività sono ripartite a ritmo sfrenato, complice anche il desiderio di trascorrere un’estate tranquilla (e quale luogo migliore del mare aperto per evitare assembramenti!), ma in questi mesi non abbiamo smesso di pensare a nuove soluzioni per soddisfare le richieste dei clienti.

Avendo barche distribuite su tutto il territorio, abbiamo pensato a come avremmo potuto portare le barche a casa dei nostri clienti. Ecco quindi che alle soglie del 60°Salone di Genova abbiamo elaborato una nostra proposta made in Abayachting: un Salone dell’usato in DIRETTA, un sistema per continuare a poter visitare le nostre barche, senza per questo penalizzare l’incontro, l’interazione… “il bello della diretta” insomma!

Come è stata la risposta da parte degli utenti iscritti?

Sorprendente. Per noi e per gli spettatori: all’inizio alcuni non avevano capito che fosse un evento in diretta, si aspettavano forse che si trattasse di video pre-registrati che avrebbero ricevuto via mail iscrivendosi all’iniziativa. Quando hanno capito che c’era un canale dedicato interamente alle barche di loro interesse, con un conduttore in carne e ossa a bordo pronto a zoomare su ogni dettaglio su richiesta dei clienti e rispondere a ogni domanda insieme ai proprietari delle varie imbarcazioni, sono letteralmente impazziti! Abbiamo avuto quasi 2mila spettatori e ricevuto proposte su 2 barche proprio al termine delle stesse dirette.

Visto il successo di questo primo Salone, quando organizzerete altre edizioni o pensa che un’iniziativa di questo tipo si riveli efficace solo in questo particolare momento storico?

Il periodo ci richiede prudenza e senso civico che senz’altro portano a preferire l’incontro virtuale. Al di là del particolare momento storico sono più che convinto che per il nostro settore offrire ai clienti la possibilità della video-visita sia un’intuizione felice. Chi viaggia tanto per lavoro è abituato, ma a volte ci si dimentica quanto può essere rigenerante fermarsi un attimo. Senza contare che gli spettatori di questa edizione hanno visto in media 3 barche ciascuno: sarebbe fisicamente impossibile vedere dal vivo una barca a Chioggia, una a Taranto e una a Sanremo nella stessa giornata, no? Per non parlare dei costi della trasferta.

Risparmiare tempo e denaro piace a tutti. Abbiamo deciso ovviamente di replicare, e di trasformarlo in un appuntamento fisso. La prossima edizione si terrà il weekend di sabato 10 e Domenica 11 Aprile 2021, e abbiamo già quasi tutto pronto! Abbiamo ancora un po’ di disponibilità per le barche che vogliono aggiungersi, prima di chiudere il palinsesto

E allora non vediamo l’ora di partecipare alla nuova edizione del Salone dell’Usato Abayachting in diretta streaming e provare anche noi il piacere della video-visita dal vivo a bordo della nostra barca preferita. Complimenti ad Abayachting!

La Première in video diretta: un’altra novità Abayachting…

L’arrivo di una nuova barca sul mercato è un momento delicato, sia per il proprietario, sia per i potenziali acquirenti. Il proprietario che ha scelto di affidarsi ad Abayachting, lo ha fatto anche per la tipologia di clientela selezionata; di contro, il potenziale cliente già in contatto con il servizio di assistenza vorrebbe essere avvisato “il prima possibile” in caso di arrivo di un’imbarcazione a lui gradita.

Non sarebbe sufficiente informare i vostri clienti con una email o un messaggio?

Certo, e infatti già lo facciamo. Ma abbiamo provato ad andare oltre, soprattutto per accontentare i clienti che risiedono in località lontane dall’ormeggio della barca. Inevitabilmente, i clienti “vicini” possono andare velocemente a visitare la barca, e se gradita procedere all’acquisto.

Abbiamo deciso quindi di uniformare la possibilità di acquisto: appena l’imbarcazione viene messa sul mercato, inviamo un invito riservato solo ai clienti registrati, e solo a coloro che sono interessati ad una determinata tipologia. Evitiamo quindi di invitare alla Première di una barca a vela di 50 piedi i clienti interessati ad una barca a motore di 40 piedi!

E come funziona la Videopremière?

La parte tecnica è molto simile a quella del video-salone, con la differenza che ad essere protagonista sarà una barca alla volta, ovvero il “nuovo arrivo”. Si tratta di una sorta di inaugurazione, una vera e propria anteprima riservata agli interessati a cui presenteremo la barca in diretta attraverso una visita in diretta con un nostro inviato a bordo in compagnia del proprietario della barca.

Il moderatore, collegato dalla sede, sarà il “conduttore” della trasmissione, fornendo dati e caratteristiche della barca, e selezionando le domande arrivate dalla chat in diretta. All’occorrenza, facendo da traduttore simultaneo per i clienti stranieri collegati.

Quindi non è un evento riservato a tutti?

No, è un evento che viene organizzato per i clienti che abbiamo selezionato nel corso degli anni. Così facendo, riusciamo a creare una situazione più intima e confortevole, le domande sono poche ma molto precise, e tutto il lavoro viene canalizzato per offrire un servizio di livello superiore.

