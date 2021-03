VIDEO Coppa America, tutto quello che è successo nella prima giornata

Team New Zealand era veramente più veloce? Chi ha manovrato meglio durante le due regate? La penalità c’era? A tutte queste domande abbiamo risposto durante la puntata speciale de Il Giornale della Coppa che vi riproponiamo sotto. Gli ospiti erano Luca Bassani, il fondatore del cantiere Wally, il giornalista de La Stampa Fabio Pozzo, la nazionale azzurra di Nacra 17 Maelle Frascari e il mago dei numeri Federico Albano.

Ecco dove rivedere la puntata:



Vi diamo appuntamento al 12 marzo alle ore 13, con tutto quello che succederà nella seconda giornata di regate dell’America’s Cup tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand. Ospiti di Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè saranno Luca Bassani, Gabriele Bruni, David Ingiosi e Federico Albano.

IL CALENDARIO DE IL GIORNALE DELLA COPPA

Il programma in diretta Facebook e YouTube del Giornale della Vela vi accompagnerà verso e durante questa appassionante finale di America’s Cup. Andremo in onda il 12, il 13, il 14 e fino a fine serie. E gli ospiti? Non mancheranno, qualche nome? Luca Bassani, Fabio Pozzo, Flavia Tartaglini, Ganga Bruni, Maelle Frascari, Marta Magnano, Mino Taveri, Giovanni Ceccarelli, Paolo Semeraro, Giulio Desiderato, Andrea Casale e molti altri.

SEGUI LIVE LE REGATE DI LUNA ROSSA!

QUI TROVI TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA COPPA AMERICA E SU LUNA ROSSA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!