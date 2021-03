Stasera alle 21.30 in TV c’è Il Giornale della Vela. E si parla di Luna Rossa!

In attesa della prima giornata di regate dell’America’s Cup, stanotte (e dell’appuntamento consueto con il nostro Giornale della Coppa, domani alle 13 su Facebook e Youtube), stasera, martedì 9 marzo alle 21.30 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) ci saremo anche noi, per la prima puntata interamente dedicata alla Coppa America del Talk Show S4 condotto da Floriano Omoboni.

Il nostro direttore Luca Oriani assieme a Tommaso Chieffi, vi spiegherà perché questa finale di Coppa America è per l’Italia un’occasione unica per la nostra nazione. Ripercorreremo come siamo arrivati a disputare la finale della manifestazione sportiva più antica della storia, e vi diremo perché Luna Rossa Prada Pirelli Team se la può giocare con i neozelandesi, perché la gente si appassiona così tanto. Luna Rossa è diventata in questi giorni la “nazionale italiana della vela”. E ad Auckland se la giocherà!

Ci vediamo stasera alle 21.30 su Sportitalia!

