Il re dei catamarani in Sicilia si chiama Magic Sailing Charter

Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show trovate tutte le soluzioni per la vostra prossima vacanza in barca… su due scafi. Vi basta entrare, nell’area dedicata al turismo, nello stand di Magic Sailing Charter, che dispone delle flotte di catamarani più complete della Sicilia. Cinque Lagoon per una crociera in totale comodità.

Vale la pena ricordare i punti di forza di un catamarano, come la grande stabilità e spazi davvero molto ampi. E ancora: godere di un aperitivo a prua vista mare, prendere il sole sulla rete facendosi coccolare dagli spruzzi delle onde, facilità di manovra grazie alla presenza di due motori e facilità nelle andature a vela grazie al fiocco autovirante e alla randa steccata, spazi da villa sul mare.

Alla scoperta del paradiso (in catamarano)

La sede di Magic Sailing Charter è a Marina Capo d’Orlando (Messina), perfetto punto di partenza per l’esplorazione di quel paradiso che sono le isole Eolie. Un paradiso che potrete conoscere affittando uno dei catamarani di Magic Sailing, come ad esempio il Lagoon 40 Samanà o il Lagoon 42 Sunrise.

Ma affidandovi a Magic Sailing potrete andare allo scoperta delle Egadi, della costiera Amalfitana, di Malta e delle coste siciliane.

Non vi basta una crociera nel segno del comfort e in luoghi mozzafiato? Volete spingervi un po’ più in là, magari con degustazioni di vino a bordo, lezioni di cucina, sessioni di massaggi? Ci sono anche queste possibilità, a bordo del Lagoon 45o Sunshine of the Sea o del Lagoon 52F Samoa (la novità della prossima stagione).

Per saperne di più e prenotare la tua vacanza in barca

Non vi resta che visitare lo stand per capire qual è l’esperienza che state cercando: e perché no, prenotarla già in vista dell’estate a prezzi ottimi! Contattate su whatsapp o via mail i responsabili di Magic Sailing, vi risponderanno subito!