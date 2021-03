Tocca ancora a voi! Votate il vostro Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition

Dopo gli oltre 30.000 voti della prima fase, tocca di nuovo a voi. Da oggi riparte il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition, la trentesima edizione del premio più prestigioso della vela italiana. Dei 100 candidati iniziali, selezionati dalla redazione tra i più grandi campioni, velisti, marinai, appassionati, testimonial della vela degli ultimi 30 anni, ne avete scelti 30.

E ora, siete nuovamente richiamati alle urne. Andate subito sul sito del Velista dell’Anno TAG Heuer per votare subito i vostri candidati preferiti: dato che il panel di quest’anno è di assoluto livello, ed è difficile scegliere, vi diamo la possibilità di assegnare tre preferenze. Vi sarà chiesto, per motivi di autenticazione del voto, di inserire la vostra mail.

Passeranno il turno e si giocheranno la finale i 10 candidati più votati: questa fase sarà nel segno della pura adrenalina perché dura solo 10 giorni: le votazioni si chiuderanno alle ore 12 del 17 marzo.

Poi, la giuria del Giornale della Vela sceglierà chi, tra i finalisti, decretare Velista dell’Anno TAG Heuer e a chi assegnare tutti gli altri premi, che vi sveliamo in calce. Ad ogni vincitore, sarà consegnato un cronografo TAG Heuer Aquaracer. Qui trovate il regolamento e le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Auguri, Veliste!

La copertina di oggi non potevamo non assegnarla a una velista, in occasione della Festa della Donna! Marta Magnano, seconda classificata nella prima fase con più di 3.000 voti. Seguitissima sul web, a gennaio del 2019, all’età di 28 anni, ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi a vivere a bordo di Churingas, barca a vela di 10 metri, trasformandola nella sua “barca dolce barca” con cui girare il mondo. Che testimonial per la vela! Auguri anche a tutte le veliste in gara nella fase 2: da Elisabetta Maffei a Francesca Clapcich, da Rebecca Geiger a Carlotta Rizzardi, da Maddalena Spanu alla mitica Alessandra Sensini!

Tutti i premi del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition