Dimmi che velista sei, ti dirò la strumentazione che fa per te

Sapete che alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show avete a vostra disposizione uno dei più grandi fornitori di elettronica? Stiamo parlando di Navico, che con i suoi marchi Lowrance, Simrad Yachting, B&G e C-MAP è in grado di soddisfare le esigenze di ogni genere di diportista.

Vi inviatiamo ad entrare nello padiglione di Navico per capire il perché. A seconda del vostro modo di vivere il mare, troverete le ultime novità per aggiornare la vostra barca e farle fare il salto di qualità, verso una navigazione più comoda, sicura, veloce e divertente.

Se navighi tanto e ti piace pescare

Se ad esempio siete amanti della pesca in mare, Lowrance, azienda leader nell’elettronica per la pesca da oltre 60 anni, propone una nuova suite di tecnologie sonar e strumenti di navigazione volti a migliorare le funzionalità dei fishfinder/chartplotter fino a livelli mai visti. Pescare in mare diventa facile, efficace e divertente. Basta avere a bordo uno degli strumenti firmati Lowrance dedicati al fishfinding, come l’Active Target, l’Elite Fs o l’Hook Reveal per monitorare in tempo reale i fondali sotto la barca e individuare le prede. SCOPRI DI PIU’ QUI.

Crocierista guarda qua!

Se invece vi considerate crocieristi puri, non vi resta che andare alla scoperta di tutte le novità che B&G ha pensato per navigare tranquilli e informati. Come Nemesis, che rappresenta la nuova generazione di display dati intelligenti per la vela, che offre una visibilità senza precedenti, con personalizzazione completa o modelli multifunzione pre-impostati e dashboard automatiche facili da usare, che si basano sul punto di navigazione. Ma questo è solo uno dei tanti prodotti che ti aspettano. SCOPRI DI PIU’ QUI

Se ti piace correre

Vuoi toglierti qualche soddisfazione in regata? Lo stand di B&G dedicato alla Vela “Race” è il posto giusto: scoprirai ad esempio i sistemi di strumenti e autopilota dell’H5000 di B&G, che combinano esclusive funzionalità di navigazione a una tecnologia ideale per le competizioni in un pacchetto semplice da utilizzare. Sviluppato per navi da crociera e yacht da competizione, la gamma offre opzioni di sistema superiori in grado di soddisfare e aumentare la propria passione per la navigazione. SCOPRI DI PIU’ QUI

Entra in contatto con gli esperti di Navico con un click

Ovviamente nel padiglione di Navico trovi anche tutta la strumentazioni per lo yachting sotto e oltre i 12 metri e per la pesca in acqua dolce. Dai “trolling motor” ai radar, tutte le novità per stare al passo coi tempi. E se hai domande, ti basta cliccare sui pulsanti “contatta su whatsapp” e invia una mail per entrare in contatto con gli esperti di Navico. Ti rispondono subito!