James Bond è l’agente segreto più famoso del mondo. Ma sapete che oltre ad essere comandante della Royal Navy è anche un appassionato velista? Dato che l’Agente 007 sceglie solo il meglio anche in fatto di barche, in questo video saliamo a bordo di due fra le sue barche a vela più belle, che sono state protagoniste di due grandi successi della serie, Casino Royale e Skyfall. Stiamo parlando dello Spirit 54 (16, 7 m e larga 3,4) e Regina, uno yacht lungo 56 metri, varato nel 2011, costruito da un cantiere di Bodrum. Buona visione!

