Coppa America: non c’è più tempo, adesso conta solo vincere

L’abbiamo attesa per quasi 4 anni e adesso ci siamo, è tempo di Coppa America. Alle 4,10 ore italiane del 10 marzo prende il via la 36ma edizione dell’America’s Cup, con in acqua il defender Emirates Team New Zealand e lo sfidante Luna Rossa Prada Pirelli Team. La serie sarà al meglio delle 13 regate, vincerà il primo che arriva a 7 vittorie.

Inutile dire che la posta in gioco è enorme, e infatti già qualche giorno fa abbiamo ricevuto comunicazione dal team di Luna Rossa che i velisti non rilasceranno interviste o dichiarazioni in queste ore di avvicinamento alla vigilia, per un silenzio stampa che dura già da qualche giorno. Max Sirena ha chiuso tutti nella “bolla” le ultime ore prima di una regata così importante per le carriere di tutti gli uomini del team di Luna Rossa vanno vissute con serenità e concentrazione.

IL METEO

Il grande tema di queste ore sono ovviamente le condizioni meteo, con una prima giornata della Coppa America, da due regate in palio, che dovrebbe svolgersi con vento intorno ai 15 nodi da nordest, con possibili rinforzi anche a 17-18 nodi. In queste condizioni è probabile che il Direttore di Regata Ian Murray porti le due barche sul campo A, come altre volte fatto durante la Prada Cup. Il tema meteo si sovrappone chiaramente a quello delle barche, e al fatto che in linea teorica le condizioni di vento della prima giornata potrebbero essere più favorevoli a Team New Zealand. Con un proseguo della serie, a partire dal 12 (si regata tutti i giorni fino alla conclusione) che potrebbe invece essere caratterizzato da vento molto leggero. Ma in Nuova Zelanda tutto cambia in poche ore e anche le previsioni sulla prima giornata potrebbero variare leggermente.

LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Di questo e molto altro parleremo in una puntata speciale de Il Giornale della Coppa, il 9 marzo alle ore 13, in diretta Facebook e YouTube. Ospiti di Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè saranno Mino Taveri, Giovanni Ceccarelli e i progettisti della Northern Light Composites.



Per chi invece vuole sapere anche cosa si dirà in conferenza stampa stasera alle ore 22 in diretta al player sotto l’evento ufficiale da Auckland.

IL CALENDARIO DE IL GIORNALE DELLA COPPA

Il programma in diretta Facebook e YouTube del Giornale della Vela vi accompagnerà verso e durante questa appassionante finale di America’s Cup. Andremo in onda con una ricca puntata di presentazione della finale il 9 marzo alle ore 13, e poi il 10 marzo, il 12, il 13, il 14 e il 15 fino a fine serie. E gli ospiti? Non mancheranno, qualche nome? Luca Bassani, Fabio Pozzo, Flavia Tartaglini, Ganga Bruni, Maelle Frascari, Marta Magnano, Mino Taveri, Giovanni Ceccarelli, Paolo Semeraro, Giulio Desiderato, Andrea Casale e molti altri.

